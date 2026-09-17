"Невозможно победить народ, если он един": Юрий Караев рассказал о значении Дня народного единства

В День народного единства председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев поделился своим пониманием праздника и рассказал, почему единство остается главным условием выживания и процветания Беларуси. По его словам, попытки расколоть страну по имущественным, конфессиональным и национальным признакам - это инструмент гибридной войны, который был использован в 2020 году. Однако Беларусь выстояла благодаря традиции уважения между конфессиями и мудрой политике главы государства.

О том, как историческое прошлое влияет на современность и чем чревата потеря единства, он рассказал в "Актуальном интервью".

Для Юрия Караева единство - это единый народ, живущий по единой политике и в единой культуре. "Земля наша располагается географически и геополитически очень выгодно, но всегда мы должны помнить, что это земля, на которой живут в большинстве белорусы", - пояснил председатель Гродненского облисполкома.

По его мнению, цветные революции - это инструмент войны, применяемый для раскола страны изнутри по разным признакам. "Поэтому и придуманы гибридные войны, включающие цветные революции. Расколоть страну и народ изнутри по имущественным, конфессиональным, национальным признакам. Один из моментов - якобы "польскость" или "европейскость" Западной Беларуси. Это историческое словоблудие было призвано ослабить единство народа. Развал государственности всегда ухудшает жизнь любого народа", - подчеркнул Юрий Караев.

Он убежден: единство необходимо для того, чтобы государство было сильным. "Чем сильнее государство, тем лучше живет каждый член общества. Сильнее государство - сильнее экономика. Сильнее экономика - ее блага распределяются на каждого жителя страны", - отметил председатель Гродненского облисполкома.

Гродненская земля - пример мирного сосуществования разных конфессий. Юрий Караев связывает это с двумя факторами: традицией народа и политикой главы государства. "Я расскажу любимую присказку Владимира Караника, он уроженец Гродно. Оскорблением считалось бы, если бы католики выбивали ковры на православное Рождество, и наоборот. Все друг друга уважают. Плюс мудрая политика Президента, который стремится поддерживать конфессиональный мир, не выделяя никого", - отметил он.

Беларусь всегда была на перекрестке торговых путей, и это делает ее уязвимой перед внешними игроками. Но главное - не дать себя расколоть. "Невозможно победить ни один народ, если он един. Чтобы каждый в Беларуси жил хорошо, все белорусы должны держаться вместе", - резюмировал Юрий Караев.