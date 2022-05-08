Невыдуманная история в проекте "Без срока давности": Шталаг-337

Великая Отечественная - это не только военные операции, батальные сражения, атаки и контратаки. Это еще и разработанная, точно выверенная нацистская система уничтожения.

Особое отношение было к советским военнопленным. Только в Беларуси было создано около 160 лагерей. Один из крупнейших - Шталаг-337 возле станции Лесной, в 22 км от Барановичей. Там погибли более 88 тысяч человек.

Уничтожать людей нацистам помогали служащие из так называемой украинской сотни. Это те же пленные советские солдаты, выходцы из Украины, которые приняли присягу на верность Третьему рейху. В декабре 1967 года в Минске судили 13 человек из этой сотни. Следственные действия велись почти год, дело состоит из 46 томов.

Оно легло в основу документального проекта Агентства теленовостей и Комитета госбезопасноти "Без срока давности. Украинская сотня", который выйдет в эфир 12 мая после "Панорамы".

Пока небольшой материал Елены Бормотовой о деле нацистских пособников из Украины.

Клуб имени Дзержинского в Минске. Архитектор Парусников создал его в стиле сталинского неоклассицизма. Кессонные потолки, лепные гирлянды на ложах бенуара и балконах. Здесь и сегодня сохранены аутентичные элементы декора и детали интерьера. Те же двери, кресла, люстра. Все, как было в 1967-м, когда судили пособников нацистов из украинской сотни.





Зал вмещает порядка 600 человек, но в декабре 1967 он был забит до отказа. Люди стояли в проходах. Справа от сцены импровизированная скамья подсудимых. На ней 13 человек, среди которых руководитель украинской сотниАндрей Ярош. До войны работал школьным учителем, преподавал химию.

Ярош был жестокий человек, беспринципный, хитрый, преследовал свои цели. У него не было ни друзей, ни товарищей среди сотни. Он преследовал свои определенные цели: хотел достичь какого-то командного положения. В Шталаге он его достиг. Свободно передвигался, командовал, мог делать на территории лагеря что угодно. Александр Кислицкий, историк спецслужб

Шталаг-337 был одним из крупнейших лагерей для военнопленных на оккупированной территории Советского Союза. Лагерь имел филиалы в Барановичах и Слуцке. В общей сложности здесь содержались почти 100 тысяч человек. Условия, в которых находились узники, были адскими.

Барак представлял собой дощанник. Это даже не те бараки, которые мы сегодня видим в фильмах про Великую Отечественную войну. Это обыкновенные дощанники, в которые зимой надувало сугробы снега. Это отсутствие элементарных нар. Да, потом появились нары в два яруса. Геннадий Краско, заместитель начальника Института национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук

Питались очень скудно. В день выдавали 120 грамм хлеба и баланду. Тела их распухали, особенно ноги. Люди выглядели, как скелеты, обтянутые серой грязной кожей, покрытой как будто бы шелухой. Марина Бородина, научный сотрудник Барановичского краеведческого музея

Первыми узниками Шталага-337 были красноармейцы, которые попали в плен на территории Беларуси, затем привозили солдат из-под Ельни, Смоленска, Вязьмы, Ржева и Москвы.

Каждый из участников украинской сотнив плен попадал по-разному и в различное время. Нестор Чернобай, например, попал в окружение под Смоленском, несколько дней скрывался в одной из деревень, но в декабре 1941-го попал в плен. Его однофамилец Григорий Чернобай в июне 1941-го был ранен под Житомиром, после лечения в госпитале вернулся на фронт, под Сталинград. Там в августе 1942-го его пленили.

Андрей Ярош попал в окружение в районе Несвижа. Пытался ли он выйти к своим, или решение сдаться пришло сразу - неизвестно. Но факт остается фактом: он самостоятельно пришел в немецкую комендатуру, которая в то время находилась в замке.

Из Несвижа Яроша отправили в Барановичи, а оттуда в Лесной. Он сразу стал комбатом - старшим над группой военнопленных. Затем был зачислен в украинскую сотню.

Разведотделом абвера было принято решение в феврале-марте 1942 года из военнопленных украинцев сформировать охранное подразделение – украинскую сотню. Наверное, была проведена определенная аналитическая работа, может, в том числе и агентура донесла, ведь моральная, психологическая готовность к этой службе больше была у военнопленных из числа украинцев. Александр Кислицкий, историк спецслужб

Они избивали, убивали, заталкивали в душегубки, закапывали полуживых людей в могилы. Запрягали их вместо лошадей и перевозили грузы. Насиловали женщин. Этот шталаг от подобных отличался тем, что с 1943 года сюда привозили мирных жителей: женщин с детьми и стариков.





Терпели. Никуда не убежишь. Не мылись. Хуже - как животные мы там жили.

Многие из бойцов украинской сотнив 1943 году ушли в партизанские отряды, воевали, имели награды. Разыскать их было крайне сложно. 4 января 1967 года было заведено уголовное дело. Аресты шли до конца июля. Были допрошены около полутора тысяч свидетелей, следствие вскрыло десятки мест захоронений. Дело составило 46 томов.

На момент заведения уголовного дела по делу работал всего лишь один следователь. Но когда Ярош начал давать показания (а только протоколы допросов его одного в деле занимают два тома по 300 листов каждый), было принято решение увеличить количество следователей, и к окончанию следствия по данному делу работало 18 следователей следственного отдела Комитета госбезопасности Беларуси. Дмитрий Воропаев, начальник Центрального архива Комитета госбезопасности Беларуси

28 декабря военным трибуналом Белорусского военного округа был вынесен приговор. Семеро из тринадцати участников украинской сотнибыли приговорены к смертной казни, шестеро - к длительным срокам заключения.