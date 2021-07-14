Несоблюдение безопасной дистанции стало причиной ДТП в Минске

На улице Долгобродской "Мазда" столкнулась с микроавтобусом "Фольксваген". В результате аварии никто не пострадал. Авто получили механические повреждения. Госавтоинспекция напоминает, дистанция между машинами должна быть такой, чтобы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки.

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