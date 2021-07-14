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Несоблюдение безопасной дистанции стало причиной ДТП в Минске

На улице Долгобродской "Мазда" столкнулась с микроавтобусом "Фольксваген". В результате аварии никто не пострадал. Авто получили механические повреждения. Госавтоинспекция напоминает, дистанция между машинами должна быть такой, чтобы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки.

Скутерист пострадал во время ДТП в Минске

На улице Могилевской в столице в аварию попал скутерист. На пересечении с улицей Володько при повороте налево он столкнулся со встречным автомобилем "Мазда". В результате ДТП водитель двухколесного транспорта госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.


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