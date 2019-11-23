Нейромаркетинг. Запах, звук и цвет способствуют незапланированным тратам в супермаркетах

Через запахи, звук и цвет специалисты по нейромаркетингу оказывают влияние на покупателя.



Не случайно у входа в торговый зал продают ароматную выпечку, фрукты или цветы. Аппетитные и приятные ароматы вызывают у нас чувство голода и выработку гормона удовольствия. Это ведет к незапланированным тратам.



Некоторые покупательницы подносят упаковку к носу, стараясь почувствовать запах продукта - свежий он или нет? Согласно исследованиям, 70 % людей именно по запаху судят о таких качествах товара как: свежесть, изысканность и даже полезность.





Ароматный, возбуждающий аппетит продукт сразу отправляется в корзину.

В продуктовых зонах в супермаркете чаще всего можно услышать ароматы свежего огурца, арбуза и свежей выпечки - именно они в больше степени провоцируют желание покупать все больше и больше.

Выражение "поедать глазами" отлично работает с покупателями. Определенный цвет на упаковке отправляет в мозг стимулирующий сигнал. Оранжевый создает ощущение тепла, его можно сравнить с солнцем. Положительная энергетика красного цвета вызывает аппетит, ассоциируется с силой, энергией и восхищением. Кстати, красный - самый популярный цвет у маркетологов.

Прекрасно мотивирует к покупкам фоновая музыка: в магазинах одежды - музыка с модных подиумов, в детских магазинах - музыка для детей. А в супермаркетах – спокойная и ненавязчивая. Музыка не дает мгновенного роста продаж, но имеет отложенный, накопительный эффект. Покупатели привыкают к приятной атмосфере магазина, обращают внимание на объявления в эфире. Это повышает лояльность, что со временем отражается и на продажах.

Заходя в магазин, посетитель попадает в определенный мир бренда.

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Потребителям необходимо знать уловки маркетологов. Профессионалы прекрасно понимают, как задействуется все пять органов чувств покупателя. "Аромаркетинг" - один из важнейших инструментов, который помогает увеличить объемы продаж. К примеру, свежая выпечка не может находиться рядом с фруктами, происходит своего рода коллапс вкусов, это не сочетается, у нас происходит перебивка, и мы не понимаем, чего нам хочется больше. Музыка играет очень важную роль при покупках. Во время акций и скидок всегда играет интенсивная музыка, которая заставляет нас покупать, покупать, покупать, а в отделах, где продукция продается не очень хорошо, всегда играет спокойная музыка, заставляет вас замедлиться. Под спокойную музыку мы бежать с тележкой никуда не будем. Поэтому все эти три составляющие дают огромный толчок продажам: свет, вкус и музыка заставят вас, конечно же, всегда потратиться больше.

Термин "нейромаркетинг" образован от двух слов - "нейробиология" (наука об устройстве, функционировании и развитии нервной системы человека) и "маркетинг". Все 17 лет существования этого понятия маркетологи активно изучают наш мозг и приемы, как заставить нас покупать больше.