Нейросеть будет проверять флюорографические снимки белорусов

Краткий пересказ от ИИ

Флюорографические снимки белорусов теперь будут проверять с помощью искусственного интеллекта. Запущенный в августе пилотный проект отлично себя зарекомендовал.

Нейросети помогают врачам выявлять даже незначительные патологии и обрабатывать большое количество рентгенограмм за кратчайшее время.

Если снимки и так смотрит врач, то зачем здесь нейросеть? Затем, что массовая флюорография - это скрининг. Он должен быть быстрым и при этом не терять в точности. У рентгенолога десятки снимков в день, и на каждом - свои детали. ИИ берет на себя рутину и подсказывает, где нужно присмотреться внимательнее.

Светлана Тумашик, главврач Минского клинического центра фтизиопульмонологии:

"За этот период искусственный интеллект просмотрел уже более 5 тыс. снимков. Примечательно, что в 400 случаях ИИ подсветил зоны с патологиями. Это, безусловно, большое подспорье: у доктора всегда присутствует человеческий фактор. Нейросеть - отличный помощник, но финальную ответственность за заключение, разумеется, несет врач-рентгенолог".

ИИ работает в фоновом режиме и помогает врачу не пропустить то, что легко потерять в потоке. Экономия времени в расшифровке - колоссальная.

"Доктор в среднем затрачивает на чтение одного флюорографического снимка 10 минут, а искусственный интеллект - от 10 секунд, но минута - это максимум. Он читает быстро. Он работает прицельно и конкретно на какие-то изменения", - отметила Светлана Тумашик.

Александр Смирный, начальник отдела информационных технологий комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

"Данный проект пилотный в настоящее время работает исключительно только в городе, в рамках Центра фтизиопульмонологии. Потихоньку мы подключаем все флюорографические аппараты города. Их достаточно много, они есть практически в каждой нашей поликлинике, то есть их точно больше 50. И таким образом мы охватим весь город. Сеть будет построена на базе городской телемедицинской системы".

Цифровизация медицины: 95 % медкарт жителей Минска оцифрованы

И это только часть большой цифровой трансформации медицины. Параллельно в Минске идет другой процесс - оцифровка медицинских карт. Как отмечают специалисты, уже 95 % жителей Минска имеют электронную карту. Задача до 2030 года - выйти на 100 % по стране.

"Каждый пациент будет иметь личный кабинет в рамках развития централизованной информационной системы здравоохранения. На сегодняшний день в теории уже каждый пациент имеет такой кабинет. Вот его наполнение зависит от того, насколько активно медицинская информационная система учреждений будет общаться с личным кабинетом пациентов, то есть платформой ЦСЗ. В дальнейшем пациент может видеть в своем личном кабинете назначенные лечения, выписанные рецепты, визиты к врачу, заключения, описания каких-то своих диагнозов - абсолютно все, что нужно данному пациенту", - рассказал Александр Смирный.

Технологии меняют медицину, но не отменяют решения профессионалов. Последнее слово будет только за врачами. До конца года режим тестовый, а далее нейросеть внедрят в поликлиники по всей столице.