Нейросеть мощнее, нежели любые другие методы пропаганды - Шевцов
Нейросеть мощнее, нежели любые другие методы пропаганды. Об этом политолог Юрий Шевцов рассказал в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.
"Нейросеть, или искусственный интеллект, очень глубоко проникает в сознание человека, а так как она умеет адаптироваться под сознание человека, т.е. занимается подхалимажем, как говорят, то это проникновение настолько глубокое, что оно изменяет человеческое сознание мощнее, нежели любые другие методы пропаганды", - сказал Юрий Шевцов.
Политолог добавил: "Мы видели в 2020 году, как ходили люди по улицам, следуя образам или командам всего лишь какого-то небольшого набора телеграм-каналов, небольшого набора текстов. Представьте себе, если в самом ближайшем времени мы привыкнем. Особенно молодые люди, которые более динамичны и больше сидят в интернете. Они привыкнут работать со своими персональными помощниками, и они будут получать новостную ленту гораздо более адаптированную под них, которая будет вызывать у них гораздо больше эмоций и доверия, нежели телеграм-каналы. И каково будет их поведение?"
"Одна из главных опасностей, которая сегодня эмпирически была замечена из опыта недолгого использования GPT-4, - это то, что она (нейросеть. - Прим. БЕЛТА) меняет на очень глубоком уровне человеческое сознание, и очень быстро", - отметил Юрий Шевцов.
Эксперт дополнил: "Она становится едва ли не главным авторитетом для человека. Представьте себе абстрактного подростка, который всегда бунтует, как любой подросток против общества, и он получает постоянно от такой системы образный ряд, информацию, тексты, которые поощряют его бунт против общества. Бунт подростковый хорош для определенного предела, но если это поощрять, то будет плохо. Скажем, самоубийства сегодня могут быть поставлены на поток. У нас и так существуют разные закрытые сообщества суицидально настроенных людей. Вообразите себе, что это может стать массовым, и это невозможно будет проконтролировать. Или секты? Или что угодно еще. То, что раньше существовало в этом направлении, становится еще более развитым, и та атомизация общества, которая у нас и так произошла, когда люди живут в своем мире, культивируют свой мир, свою идентичность, это все сегодня может быть доведено до неконтролируемых процессов".