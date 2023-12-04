Нейросеть мощнее, нежели любые другие методы пропаганды - Шевцов

Нейросеть мощнее, нежели любые другие методы пропаганды. Об этом политолог Юрий Шевцов рассказал в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Нейросеть, или искусственный интеллект, очень глубоко проникает в сознание человека, а так как она умеет адаптироваться под сознание человека, т.е. занимается подхалимажем, как говорят, то это проникновение настолько глубокое, что оно изменяет человеческое сознание мощнее, нежели любые другие методы пропаганды", - сказал Юрий Шевцов.

Политолог добавил: "Мы видели в 2020 году, как ходили люди по улицам, следуя образам или командам всего лишь какого-то небольшого набора телеграм-каналов, небольшого набора текстов. Представьте себе, если в самом ближайшем времени мы привыкнем. Особенно молодые люди, которые более динамичны и больше сидят в интернете. Они привыкнут работать со своими персональными помощниками, и они будут получать новостную ленту гораздо более адаптированную под них, которая будет вызывать у них гораздо больше эмоций и доверия, нежели телеграм-каналы. И каково будет их поведение?"

"Одна из главных опасностей, которая сегодня эмпирически была замечена из опыта недолгого использования GPT-4, - это то, что она (нейросеть. - Прим. БЕЛТА) меняет на очень глубоком уровне человеческое сознание, и очень быстро", - отметил Юрий Шевцов.