Нейросети на уроках и новый спецкурс для студентов. Готовы ли учителя наладить контакт с ИИ?

Белорусским школьникам разрешат пользоваться нейросетями прямо на уроках, студенты с 1 сентября начнут изучать новый спецкурс по ИИ, а педагоги страны примут участие в конкурсе на лучшую методику использования цифрового разума в образовательном процессе.

В мире начали использовать технологию искусственного интеллекта, чтобы вызывать детей к доске. ИИ считывает эмоции школьников, моментально определяет, кто плохо подготовился. Помогают нейросети в проверке домашних заданий. Педагогу достаточно просто просканировать смартфоном записи, чтобы обнаружить ошибки.

Готовы ли наши учителя наладить контакт с искусственным интеллектом? И когда в расписании занятий появится экзамен по нейросетям? Разберемся.

Пилотный обучающий блок по использованию ИИ в образовательном процессе уже разработан для учителей информатики. Они проходят обучение на базе Парка высоких технологий и Академии образования.

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"Обучение проходило в практической форме, было минимум теории и максимум практики. Занимались мы около 5 часов. Присутствовал министр образования Республики Беларусь. Рассказали, где и как использовать ИИ, проделали задания. В общем, с пользой прошло время. Вообще, со стороны преподавания предметов информатики легко понять, написал человек сам или нет, потому что все-таки иногда что-то мы не изучаем в школе, а дети это используют откуда-то. Поэтому там виден почерк. Но действительно в каких-то сложных проектах ИИ помогает и подсказывает. Это очень удобно, - рассказал Евгений Артемов, замдиректора гимназии № 13 г. Минска. - И если бы дети его всегда так использовали, было бы хорошо. Но обычно они Ctrl-C, Ctrl-V - и на этом закончили".

В Беларуси системно идут исследования по цифровизации в образовании. Эксперты изучают, насколько эффективно цифровые инструменты применяются в обучении, как развивается цифровая грамотность у детей и педагогов, доступен ли интернет в школах и как электронные ресурсы влияют на интерес к учебе, качество знаний и выбор будущей профессии.

Ирина Старовойтова, ректор Академии образования:

"Наш опыт показывает, что в основном педагоги используют нейросети по генерации изображения, таблиц, рисунков, либо эта работа связана с генерацией видео или аудиоконтента. Этот опыт мы обобщаем, видим. Мы понимаем, что сегодня педагоги активно внедряют в свою работу искусственный интеллект. Сегодня нами уже разработаны модули в повышении квалификации по обучению использования ИИ в образовательном процессе. Такие модули используются в повышении квалификации для руководителей учреждений образования, общего, среднего, дошкольных учреждений образования и для учителей-методистов. В апреле мы планируем республиканский семинар, чтобы еще раз обобщить, посмотреть и уже совершать следующие шаги".

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Безусловно, важно учитывать, на какой платформе нейросети будет построено частичное обучение, ведь генерация текстовых ответов, аудио, видео и фотоприложений зависит от той базы данных, на которой работает платформа. Сегодня белорусские педагоги тесно взаимодействуют с нашими учеными, ожидая создания отечественного цифрового разума.

Министерство образования уже сейчас работает над созданием методик преподавания школьных предметов с использованием искусственного интеллекта. Это не только иностранные языки, информатика, но также естественно научные дисциплины.