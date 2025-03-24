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Нейросети на уроках и новый спецкурс для студентов. Готовы ли учителя наладить контакт с ИИ?
Белорусским школьникам разрешат пользоваться нейросетями прямо на уроках, студенты с 1 сентября начнут изучать новый спецкурс по ИИ, а педагоги страны примут участие в конкурсе на лучшую методику использования цифрового разума в образовательном процессе.
В мире начали использовать технологию искусственного интеллекта, чтобы вызывать детей к доске. ИИ считывает эмоции школьников, моментально определяет, кто плохо подготовился. Помогают нейросети в проверке домашних заданий. Педагогу достаточно просто просканировать смартфоном записи, чтобы обнаружить ошибки.
Готовы ли наши учителя наладить контакт с искусственным интеллектом? И когда в расписании занятий появится экзамен по нейросетям? Разберемся.
Пилотный обучающий блок по использованию ИИ в образовательном процессе уже разработан для учителей информатики. Они проходят обучение на базе Парка высоких технологий и Академии образования.
"Обучение проходило в практической форме, было минимум теории и максимум практики. Занимались мы около 5 часов. Присутствовал министр образования Республики Беларусь. Рассказали, где и как использовать ИИ, проделали задания. В общем, с пользой прошло время. Вообще, со стороны преподавания предметов информатики легко понять, написал человек сам или нет, потому что все-таки иногда что-то мы не изучаем в школе, а дети это используют откуда-то. Поэтому там виден почерк. Но действительно в каких-то сложных проектах ИИ помогает и подсказывает. Это очень удобно, - рассказал Евгений Артемов, замдиректора гимназии № 13 г. Минска. - И если бы дети его всегда так использовали, было бы хорошо. Но обычно они Ctrl-C, Ctrl-V - и на этом закончили".
В Беларуси системно идут исследования по цифровизации в образовании. Эксперты изучают, насколько эффективно цифровые инструменты применяются в обучении, как развивается цифровая грамотность у детей и педагогов, доступен ли интернет в школах и как электронные ресурсы влияют на интерес к учебе, качество знаний и выбор будущей профессии.
Ирина Старовойтова, ректор Академии образования:
"Наш опыт показывает, что в основном педагоги используют нейросети по генерации изображения, таблиц, рисунков, либо эта работа связана с генерацией видео или аудиоконтента. Этот опыт мы обобщаем, видим. Мы понимаем, что сегодня педагоги активно внедряют в свою работу искусственный интеллект. Сегодня нами уже разработаны модули в повышении квалификации по обучению использования ИИ в образовательном процессе. Такие модули используются в повышении квалификации для руководителей учреждений образования, общего, среднего, дошкольных учреждений образования и для учителей-методистов. В апреле мы планируем республиканский семинар, чтобы еще раз обобщить, посмотреть и уже совершать следующие шаги".
Безусловно, важно учитывать, на какой платформе нейросети будет построено частичное обучение, ведь генерация текстовых ответов, аудио, видео и фотоприложений зависит от той базы данных, на которой работает платформа. Сегодня белорусские педагоги тесно взаимодействуют с нашими учеными, ожидая создания отечественного цифрового разума.
Министерство образования уже сейчас работает над созданием методик преподавания школьных предметов с использованием искусственного интеллекта. Это не только иностранные языки, информатика, но также естественно научные дисциплины.
А вот студентов с 1 сентября 2025 года ждет новый спецкурс "Основы использования технологии искусственного интеллекта". И здесь, конечно, главное - помнить, что можно все, главное - в меру, и главное - помнить и знать, что настоящий интеллект здесь - только ты.