Предотвратить слив данных - нейросети могут украсть персональные данные

Нейросеть потенциально может использоваться для кражи персональных и корпоративных данных. Об этом рассказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов, сообщает РИА Новости.

Нейросеть может обрабатывать огромные объемы данных и извлекать из них информацию, в том числе и конфиденциальную. Существует возможность использования нейросетей для взлома систем безопасности и доступа к защищенным данным, отметил эксперт.

По его словам, утечка данных может иметь серьезные последствия - например, кражу личных средств и идентификационных данных, шпионаж и другие незаконные действия. Причем данные могут попадать не только к мошенникам, но и к иностранным спецслужбам. Кроме того, утечка может привести к утрате доверия к компании со стороны клиентов.

"Компаниям, внедряющим нейросети в свои процессы, необходимо проводить аудит информационной безопасности, чтобы убедиться, что слив данных невозможен или митигирован", - подчеркнул Романов.

Он также напомнил о случаях, когда сервисы, использующие нейросети, собирали данные пользователей, чем вызывали их беспокойство. Один из них - скандал вокруг приложения для обработки фотографий FaceApp в 2019 году. Пользователи загружали в программу фотографии, они обрабатывались и сохранялись на серверах компании вместе с различными данными, включая местоположение устройства, IP-адрес, идентификатор устройства и другую персональную информацию.