Незадолго до Нового года у пятерых детей из Гродно появилась новая семья

Приемные родители Александр и Мария Венцкевичи взяли под свое крыло воспитанников детского дома. Новая семья будет жить в просторном двухэтажном коттедже, ключи в торжественной обстановке переданы взрослым и маленьким хозяевам. Это уже восьмой такой дом в Гродно, построенный в рамках республиканской инвестиционной программы. Рядом с домом поликлиника и магазин, через дорогу - новая школа. Пока дом осваивают Эрик и Настя, и два брата и сестра - на оздоровлении.