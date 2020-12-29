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Незадолго до Нового года у пятерых детей из Гродно появилась новая семья

Приемные родители Александр и Мария Венцкевичи взяли под свое крыло воспитанников детского дома. Новая семья будет жить в просторном двухэтажном коттедже, ключи в торжественной обстановке переданы взрослым и маленьким хозяевам. Это уже восьмой такой дом в Гродно, построенный в рамках республиканской инвестиционной программы. Рядом с домом поликлиника и магазин, через дорогу - новая школа. Пока дом осваивают Эрик и Настя, и два брата и сестра - на оздоровлении.

Всего в Гродненской области уже открыто 29 домов семейного типа.

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