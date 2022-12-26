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Незаконная подработка для школьников или как работают наркомаркеты
У белорусских школьников сегодня первый день зимних каникул. Две недели без уроков, домашних заданий и ранних подъемов. Возможность выдохнуть и заняться делами по интересам. Есть только одно но - интересы должны быть правильными. Наш следующий материал обязателен для просмотра родителям. Слабонервных на время просим отойти от экранов. Наш корреспондент Анастасия Бенедисюк изучила теорию ведения наркобизнеса. Какие вакансии сегодня предлагают подросткам и чем это грозит?
По понятным причинам лица участников скрыты. Действиям каждого правовую оценку даст следствие. Как вы понимаете, в курсе о содеянном уже и родители, и учителя школьников. Вооруженные битами, ножами и ножницами - обычные старшеклассники, обычных школ и лучшие дети для своих родителей. А один еще и с якобы добрым сердцем - волонтер. Вот так в одночасье хороший мальчик или девочка становится настоящим извергом. Точнее спортиком или коллектором.
Анжелика Курчак, начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси:
Хочу обратить внимание девушек, которые вовлекаются в незаконный оборот наркотических средств, которых привлекают объявления о том, что можно легко и быстро заработать, распространяя наркотические средства. Есть эпизоды, когда в отношении девушек совершали насильственные действия сексуального характера за то, что они присваивали деньги или недостаточно хорошо выполняли поручения наркомаркетов. Жесткие примеры: это несовершеннолетний коллектор совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней же девушки.Нарко все чаще бизнес. И по закону жанра теперь это не только организатор, закладчик и курьер. У них есть свои финансисты, кассиры и маркетологи. Те самые спортики пополнили наркоштат в этом году. Осенью в Беларуси начали фиксировать первые случаи специфических издевательств. Цель спортиков - дисциплинировать. Кого и за что?
Это, как правило, закладчики, которые не выполняют свои обязательства по закладке наркотических средств или психотропных веществ, присваивают их себе либо присваивают денежные средства. Существует четкая инструкция со стороны наркомаркетов, как эти коллекторы должны действовать. Их инструктируют и четко прописывают, какое увечье нужно причинить. Есть даже такса. 700 долларов - и чей-то прилежный сын был готов отрезать палец. Работают группами. Кто-то калечит, а кто-то снимает. Для отчетности.
Вадим Кисель, начальник главного управления процессуального контроля центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
В настоящее время возбуждено порядка 20 уголовных дел в отношении 25 лиц. 18 заключены под стражу. При этом, отмечу, категория этих спортиков разнообразна. Из 25 лиц 11 - несовершеннолетние (от 15 до 18 лет). Когда начали анализировать, кроме возрастных особенностей, также социальное положение, чем они занимаются, достаточно ли у них денежных средств для обеспечения себя - это учащиеся средних школ, профтехколледжей. Дети, не скажу, что обездоленные, кроме того, никто из них на профучете КДН не состоял. Скажем так, не асоциального типа эти граждане. Портрет и мотивы продолжают изучать, привлекая для совместной работы и систему образования. В 4 регионах страны отметились спортики - в Брестской, Гомельской, Витебской областях и в городе Минске.
Сергей Мелещек, заместитель начальника управления по наркоконтролю главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси:
Понимая то, что интернет-маркеты работают не только на территории Республики Беларусь, также деятельностью охватывается и Российская Федерация. Мы отмечаем, что деятельность коллекторов так же отмечена и на территории Российской федерации. Даже наши коллекторы вербуются и направляются в РФ для совершения вот таких актов в отношении провинившихся работников.90 % преступлений, связанных с наркотиками, исходят из Сети. Деятельность 14 интернет-магазинов, которые занимались незаконным оборотом, пресечена только в прошлом году.
Вадим Кисель, начальник главного управления процессуального контроля центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Учитывая тяжесть совершенного деяния, кроме того, что они будут отбывать наказание за фактически совершенные действия, допустим, тяжкие телесные повреждения либо разбой, они также рассматриваются и уже порядка 11 лицам есть объявления в непосредственном участии в незаконном обороте наркотиков в составе организованной группы. Действия их квалифицированы по ч. 4 ст. 328 УК Республики Беларусь. Санкция же статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет. Они знают, на что идут и за что получают деньги. Но понимают ли, что сами попадают в капкан, выйти из которого их же работодатели им не дадут. Фиксируя, как избивают, спортики собственноручно готовят на себя компромат. Родителям, учителям надо быть бдительными. Даже самый хороший мальчик может быть завербован в коллекторы.
Анжелика Курчак, начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси:
Прокуратура, кроме того, потребовала от органов уголовного преследования в ходе расследования этой категории дел обязательно устанавливать причины и условия, способствовавшие совершению преступления, особенно среди несовершеннолетних.
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