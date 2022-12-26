Незаконная подработка для школьников или как работают наркомаркеты

Сергей Мелещек, заместитель начальника управления по наркоконтролю главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси:

Понимая то, что интернет-маркеты работают не только на территории Республики Беларусь, также деятельностью охватывается и Российская Федерация. Мы отмечаем, что деятельность коллекторов так же отмечена и на территории Российской федерации. Даже наши коллекторы вербуются и направляются в РФ для совершения вот таких актов в отношении провинившихся работников. 90 % преступлений, связанных с наркотиками, исходят из Сети. Деятельность 14 интернет-магазинов, которые занимались незаконным оборотом, пресечена только в прошлом году.



Вадим Кисель, начальник главного управления процессуального контроля центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

Учитывая тяжесть совершенного деяния, кроме того, что они будут отбывать наказание за фактически совершенные действия, допустим, тяжкие телесные повреждения либо разбой, они также рассматриваются и уже порядка 11 лицам есть объявления в непосредственном участии в незаконном обороте наркотиков в составе организованной группы. Действия их квалифицированы по ч. 4 ст. 328 УК Республики Беларусь. Санкция же статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет. Они знают, на что идут и за что получают деньги. Но понимают ли, что сами попадают в капкан, выйти из которого их же работодатели им не дадут. Фиксируя, как избивают, спортики собственноручно готовят на себя компромат. Родителям, учителям надо быть бдительными. Даже самый хороший мальчик может быть завербован в коллекторы.



Анжелика Курчак, начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси:

Анжелика Курчак, начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси