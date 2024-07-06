Незаконную деятельность группы злоумышленников пресекли лидские пограничники на границе с Литвой

Незаконную деятельность группы злоумышленников пресекли на границе с Литвой. Накануне в одном из населенных пунктов Вороновского района, на участке пограничной заставы "Дробишуны", лидские пограничники при силовой поддержке сотрудников отряда спецназначения "Тайфун" с поличным задержали группу лиц.

Жители райцентра подозреваются в нарушении границы с применением квадрокоптера. У них обнаружено и изъято 4 беспилотника мультироторного типа, 66 аккумуляторных батарей к ним, зарядные станции, пульты управления и иные комплектующие к БПЛА, тепловизор, четыре GPS-компаса и смартфон.