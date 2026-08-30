Незаконные рубки, ущерб на миллионы - как злоумышленники пытаются заработать на неучтенной древесине

Краткий пересказ от ИИ

Лес - одно из главных природных богатств Беларуси. Чтобы вырастить его, нужны десятилетия. А вот превратить древесину в источник незаконного заработка можно гораздо быстрее. Неучтенные кубометры, незаконные рубки, взятки, серые схемы и миллионы рублей, которые уходят мимо бюджета.

В ходе отдельных проверок счет неучтенной древесины шел на сотни кубометров, а ущерб и незаконные доходы - на миллионы рублей.

Расскажем, как злоумышленники пытаются заработать на общем богатстве и как государство прилагает все усилия, чтобы сохранить наш лес.

Лес проблем

На первый взгляд - обычная лесосека. Спиленные деревья, ветки, пни. Но именно здесь цифры на бумаге разошлись с тем, что увидели проверяющие. В акте - 25 кубометров древесины. На земле - в два раза больше. И это лишь один из примеров нарушений. Где-то не учитывают оставшуюся древесину, где-то закрывают глаза на недорубы или плохую очистку территории.

Когда в документах значится одна цифра, а на погрузочной площадке оказывается совсем другая - появляется неучтенная древесина. И здесь речь идет далеко не о нескольких бревнах. Только в текущем 2026 году, по данным проверок, в Лепельском и Витебском лесхозах выявили почти тысячу кубометров излишков лесопродукции. А скрытые объемы сырья - это всегда потенциальный источник вполне реальных преступлений.

Дмитрий Гукалов, главный государственный инспектор Комитета госконтроля Витебской области:

"Излишки древесины, как показывает практика, приводят к предпосылкам для ее хищения. Только в этом году должностные лица двух лесхозов - Суражский и Бегомльский - были привлечены к уголовной ответственности. В последнее время и лесхозы сами немало делают, чтобы такие факты искоренить. Создана служба охраны леса, которая выезжает, проверяет и мониторит эту ситуацию".

Александр Суходольский, официальный представитель СК Беларуси:

"Случаи совершения преступлений в лесной сфере не являются единичными. Следователи возбуждают уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса: это и незаконные рубки леса, и хищения, и уклонения от уплаты налогов. Также периодически мы выявляем факты коррупции как в частном, так и государственном секторе".

Иногда путь от беспорядка в документах до уголовного дела оказывается гораздо короче, чем кажется. И Шкловский район - один из таких примеров. Пни - все, что осталось от десятков деревьев. По данным Комитета госконтроля, бывший лесничий организовал здесь незаконную рубку. Древесину вывозили, а документы оформляли совсем на другие участки. То, что выращивалось десятилетиями, было уничтожено в один момент.

Криминальная схема, судя по материалам дела, устраивала всех ее участников. Покупателю - древесина дешевле рынка. Продавцу - наличные. А лес при этом растет не за один сезон. Прежде чем дерево превратится в готовую продукцию, проходят десятилетия. Посадка, уход и восстановление - работа нескольких поколений лесоводов. И все это может закончиться несколькими незаконными спилами.

Александр Понкратов, замначальника управления Комитета госконтроля Могилевской области:

"Много используется денег на лесовосстановление, потом на рубки, уходы и прочее. Можно было заготовить и выгодно продать. На себя решил заработать, для себя, не для государства. Вред насчитали где-то порядка 70 тыс. белорусских рублей. Вред он нанес, признал свою вину. Но это не только это место, еще много мест было где он рубил".

Анатолий Осипенко, старший инспектор управления ДФР Комитета госконтроля по Могилевской области:

"Полученные денежные средства лесничий расходовал на личные нужды, а именно направлял в онлайн-казино. Возбужден ряд уголовных дел. Судом Кличевского района 29 июля текущего года лесничий приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима".

Понятно, что там, где есть спрос, появляется и предложение. В 2026 году сотрудники ДФР установили масштабные схемы, в которых частные предприятия покупали неучтенный лес за наличные. И кто-то из участников таких сделок (а вероятно и все), судя по оперативным записям, прекрасно понимал происхождение товара.

Так появляется "серый" лес - древесина, происхождение и движение которой пытаются скрыть или запутать. Но иногда схемы становятся еще масштабнее. И тогда белорусский лес отправляется за тысячи километров - вместе с деньгами, которые государство должно было получить в виде налогов. По данным ДФР, одна из белорусских компаний использовала в экспортной цепочке подконтрольную структуру в Китае. Как установили правоохранители, лесопродукция продавалась с минимальной наценкой, а основная прибыль оставалась за пределами Беларуси.

Оперативный работник управления ДФР Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску:

"По сути существование и нахождение этой китайской компании в цепочке экспортных поставок пиломатериалов было необходимо фигурантам для формирования незаконного дохода. В ходе проведенных мероприятий зафиксирована системность в действиях фигурантов, направленная на вывод незаконного дохода за пределы Республики Беларусь. Установлено, что на счета китайской компании фигурантами выведено более 15 млн руб. сокрытых от налогообложения, при этом государству нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму более 3 млн. руб."

Подозреваемые дали признательные показания, а в счет возмещения ущерба внесены миллионы рублей. При этом работу предприятия не парализовали, компания продолжала деятельность - уже в полном соответствии с законодательством. Материалы проверки для дальнейшего расследования переданы в Следственный комитет.

Разъедающая общество и экономику коррупция не обошла и лесную отрасль. Очередной громкий факт выявлен в августе оперативниками ДФР и Следственным комитетом. За получение взятки задержан директор республиканского унитарного предприятия "БЕЛЛЕСЭКСПОРТ" - крупнейшего в стране экспортера отечественной лесопродукции. К слову, сейчас начата проверка этой компании.

Дмитрий Дягилев, начальник управления ДФР Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску:

"Сумма взятки составила 10 тыс. рублей. Взятка была за предоставление преимуществ в поставках товарно-материальных ценностей для нужд лесохозяйственных предприятий и первоочередную оплату. Взяткополучателем выступило должностное лицо частной минской фирмы по перепродаже запасных частей к лесозаготовительной технике. Дополнительно установлены 4 факта получения взяток".

Александр Суходольский, официальный представитель СК Беларуси:

"В качестве незаконного вознаграждения обвиняемый получал различные материальные ценности, а также бесплатные услуги по производству работ на его личном легковом автомобиле. Действия должностного лица квалифицированы следствием по ч. 1 и ч. 2 ст. 430 (получение взятки, в том числе повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу".

Лес для Беларуси - не просто древесина и цифры в отчетах. Это ресурс, который растет десятилетиями. Его нужно посадить, вырастить, сохранить и только потом использовать.

Озвученные факты - это не про нарушения. Это про лес, про наш лес. Про то, чтобы мы берегли его и не допускали чужих ошибок.

Можно менять схемы, искать лазейки, прятать деньги и надеяться, что очередная махинация останется незамеченной. Но практика говорит об обратном: любое нарушение рано или поздно выходит наружу. Тем, кто готов исправить ошибки и работать честно, государство дает такую возможность. Поэтому давайте беречь то, что нам дала природа. Потому что это не чей-то лес, это наш лес. Его растили наши отцы и деды, а мы обязаны беречь его и относиться к нему со всей душой. Не только и не столько ради нас, сколько ради наших детей и внуков.