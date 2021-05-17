Незаконный пикет обернулся для минчанина арестом, а для его сожительницы - крупным штрафом

Суд Борисовского района рассмотрел в отношении 35-летних минчан административные протоколы за нарушение установленного порядка проведения пикетирования. С учетом того, что мужчина уже привлекался к ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, ему назначили 30 суток ареста. Его сожительницу оштрафовали на 2,9 тыс. рублей. Сейчас в отношении правонарушителей проводится проверка по фактам надругательства над историко-культурными ценностями и оскорбления представителя власти

Николай Максимович, замначальника МОБ УВД Миноблисполкома

