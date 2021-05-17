3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Незаконный пикет обернулся для минчанина арестом, а для его сожительницы - крупным штрафом
9 мая пара приехала в Борисовский район и сфотографировалась с незарегистрированной символикой в нескольких местах, включая мемориал узникам гетто. Снимки были выложены в деструктивных телеграм-каналах. В тот же день фигуранты были задержаны. На даче и в машине правоохранители нашли свыше 20 листовок с призывами к несанкционированным массовым мероприятиям.
Суд Борисовского района рассмотрел в отношении 35-летних минчан административные протоколы за нарушение установленного порядка проведения пикетирования. С учетом того, что мужчина уже привлекался к ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, ему назначили 30 суток ареста. Его сожительницу оштрафовали на 2,9 тыс. рублей. Сейчас в отношении правонарушителей проводится проверка по фактам надругательства над историко-культурными ценностями и оскорбления представителя власти
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября