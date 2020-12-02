Незаконный способ избежать самоизоляции при переезде за границу

А это уголовное дело связано с подделкой документов при переезде за границу. Вечером 19 ноября 37-летний брестчанин возвращался из Польши через автодорожный пункт пропуска "Брест". Чтобы избежать десятидневной самоизоляции, мужчина предъявил подложное командировочное удостоверение. Задержанный признался, что скачал в интернете образец документа, затем созвонился с другом и попросил на распечатанном бланке поставить печати фирмы. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Аналогичный инцидент произошел 1 декабря. Две жительницы Бреста также предъявили на границе подложные командировочные. С собой у брестчанок были поддельные печати российских и польских организаций.