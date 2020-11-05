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Незарегистрированная символика в посылках

Андрей Садовский, замначальника Минской региональной таможни:

"За две недели в Республику Беларусь в международных почтовых отправлениях поступило порядка 1000 таких предметов. Установлено, что присылаемые предметы предназначались для координации, организации и использования при проведении несанкционированных массовых мероприятий".

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