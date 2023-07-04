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Независимость - это главное. Об этом белорусы продолжают говорить и сегодня
Во всех уголках нашей страны накануне звучали слова благодарности тем, кто ценой своей жизни отвоевал независимость страны. Об этом белорусы продолжают говорить и сегодня. Понимают, суверенитет - это главное, что у нас есть.
Мы живем в красивой, процветающей стране. С чистыми улицами, с хорошим народом, молодежью, которая строит нашу страну. Благодарю наше правительство за то, что у нас сохраняется мир в это нестабильное время. Мы стараемся его сохранить, потому что знаем, какой непростой ценой он достался.
Постсоветское пространство, вот именно сейчас оно показывает, насколько важно быть единым. Это праздник осознанного патриотизма. Мы едины, мы непобедимы, мы свободны и мы за мир во всем мире.
Хочется обратиться к людям моего поколения, чтобы они смогли найти слова поколениям, которые придут после нас, чтобы никогда ни у кого не возникло желания развязать новую войну, чтобы они научились ценить то, что у нас есть, и понимать, что все это надо сохранить, и сохранить это можно только каждому из нас, нашим хорошим трудом.
Для нас, для обычных людей, это самое главное - мирное небо над головой. Я считаю, что руководство страны справляется с этой задачей больше чем на 100 процентов. Нам всем спокойно. Стабильно. И это, наверное, самое главное.
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