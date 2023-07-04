Независимость - это главное. Об этом белорусы продолжают говорить и сегодня

Хочется обратиться к людям моего поколения, чтобы они смогли найти слова поколениям, которые придут после нас, чтобы никогда ни у кого не возникло желания развязать новую войну, чтобы они научились ценить то, что у нас есть, и понимать, что все это надо сохранить, и сохранить это можно только каждому из нас, нашим хорошим трудом.