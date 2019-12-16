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Независимые исследователи составили список из 200 самых популярных в мире паролей в 2019
Независимые исследователи составили список из 200 самых популярных в мире паролей в 2019 году, которые стали известны в результате взломов или утечек данных. Результаты приводятся в блоге менеджера паролей NordPass. Всего в базу данных вошли 500 млн паролей.
В списке худших паролей очевидные комбинации чисел (12345), популярные женские имена, а также наборы букв, которые образуют собой горизонтальную или вертикальную строчку на клавиатуре (asdfghjkl). В топ-15 вошла фраза "я люблю тебя". Самым популярным паролем остается слово "пароль", его все еще используют 830 846 человек.
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