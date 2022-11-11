Нежелание сотрудничать с Минском негативно отразилось на экономике Польши, убежден польский политолог

Политолог прогнозирует, что в перспективе даже если на самом деле обстановка будет еще ухудшаться и, например, польская сторона, как заговорили уже некоторые из польских политиков, приостановит транзит через Белоруссию, то Польша может еще столкнуться с последствиями в торговых отношениях с Китаем. "Так что на самом деле без Беларуси вообще вот этот восточный экономический вектор польской политики, польского экспорта невозможен. Это прекрасно понимают, например, представители разных организаций польских фермеров, польского аграрного сектора. Я думаю, что это очень-очень сильный удар по этому сектору", - Матеуш Пискорский подводит итог.