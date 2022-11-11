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Нежелание сотрудничать с Минском негативно отразилось на экономике Польши, убежден польский политолог
Высокий уровень политизированности и нежелание сотрудничать с официальным Минском негативно отразились на экономике Польши. В этом убежден известный польский политолог Матеуш Пискорский.
По мнению эксперта, из-за недальновидной санкционной политики режим Дуды теряет не только выгодного экономического партнера (в лице Беларуси), но и выход на самый перспективный и быстро развивающийся рынок мира - Евразийский.
Матеуш Пискорский, политолог (Польша):Некоторые здесь, в Польше, говорят, что Белоруссия - это всего лишь страна с 10-миллионным населением, так что это небольшая потеря с точки зрения польской экономики, но я всегда обращаю внимание тех, которые так считают, на то, что на самом деле Беларусь являлась определенными воротами для Польши, для польских экспортеров на один из самых больших в мире рынков евразийского пространства. Так что без сотрудничества с Белоруссией мы практически теряем доступ к рынкам и РФ, Казахстана.
Политолог прогнозирует, что в перспективе даже если на самом деле обстановка будет еще ухудшаться и, например, польская сторона, как заговорили уже некоторые из польских политиков, приостановит транзит через Белоруссию, то Польша может еще столкнуться с последствиями в торговых отношениях с Китаем. "Так что на самом деле без Беларуси вообще вот этот восточный экономический вектор польской политики, польского экспорта невозможен. Это прекрасно понимают, например, представители разных организаций польских фермеров, польского аграрного сектора. Я думаю, что это очень-очень сильный удар по этому сектору", - Матеуш Пискорский подводит итог.
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