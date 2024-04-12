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Нежная сакура зацвела в Ботаническом саду
Изысканный аромат и нежно-розовый оттенок. В столице пришло время цветения сакуры. Символ японской культуры раскрасил Минск буйством бутонов. Чтобы получить визуальное наслаждение, посетителям Ботанического сада надо поспешить. Время цветения короткое, приблизительно неделя.
Существует около 11 декоративных деревьев, относящихся к семейству сливовых, которые напоминают японскую сакуру. Есть разные цветы - белые, розоватые. У нас они даже махровые, розовые, что дает особый блеск этому растению. Скоро распустится еще несколько деревьев.
Одновременно с Ботаническим садом розовые "облака" можно увидеть в парке Дружбы народов и Сендайском сквере столицы. Нежные кадры - хиты весенних фото. Не пропустите цветочные ракурсы.
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