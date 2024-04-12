Нежная сакура зацвела в Ботаническом саду

Существует около 11 декоративных деревьев, относящихся к семейству сливовых, которые напоминают японскую сакуру. Есть разные цветы - белые, розоватые. У нас они даже махровые, розовые, что дает особый блеск этому растению. Скоро распустится еще несколько деревьев.

Ирина Аношенко, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси