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Нежное кокосовое печенье на завтрак
- 100 граммов муки,
- 100 граммов сахара,
- 200 граммов кокосовой стружки,
- 2 яйца,
- 1 ст.л. разрыхлителя.
Работы будет немного. Но нужно время, чтобы тесто постояло.
- Взбиваем яйца с сахаром. Делаем это в блендере или в комбайне, чтобы масса побелела и увеличилась.
- Далее высыпаем кокосовуюстружку и снова взбиваем совсем недолго.
- Смешиваеммуку с разрыхлителем и всыпаем смесьв яично-кокосовую массу. И снова хорошенько перемешиваем на небольшой скорости.
- Выкладываем тесто в стеклянную миску и ставим в холодильник на полчаса.
- Через полчаса руками, смоченными в воде, формируем небольшие кокосовые шарики и выкладываем их на противень, выстланный бумагой для запекания.
- Ставим печенье в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов. Здесь важно не передержать!
Выкладываем кокосовое печенье и с удовольствием завтракаем, запиваямолоком или чашечкой чая.
Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака! Доброе утро!
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