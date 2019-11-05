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Нежное кокосовое печенье на завтрак

  1. 100 граммов муки,
  2. 100 граммов сахара,
  3. 200 граммов кокосовой стружки,
  4. 2 яйца,
  5. 1 ст.л. разрыхлителя.

Работы будет немного. Но нужно время, чтобы тесто постояло.

  • Взбиваем яйца с сахаром. Делаем это в блендере или в комбайне, чтобы масса побелела и увеличилась.
  • Далее высыпаем кокосовуюстружку и снова взбиваем совсем недолго.
  • Смешиваеммуку с разрыхлителем и всыпаем смесьв яично-кокосовую массу. И снова хорошенько перемешиваем на небольшой скорости.
  • Выкладываем тесто в стеклянную миску и ставим в холодильник на полчаса.
  • Через полчаса руками, смоченными в воде, формируем небольшие кокосовые шарики и выкладываем их на противень, выстланный бумагой для запекания.
  • Ставим печенье в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов. Здесь важно не передержать!

Выкладываем кокосовое печенье и с удовольствием завтракаем, запиваямолоком или чашечкой чая.

Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака! Доброе утро!

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