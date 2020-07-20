Незначительное похолодание, дожди и грозы ожидают белорусов на этой неделе

Комфортная летняя погода ожидает белорусов на этой неделе. Завтра пройдут дожди с грозами. Днем будет до 26 тепла. Со среды станет немного прохладнее и ветренее - порывы будут достигать 16 метров в секунду.В начале следующей недели похолодает более существенно - днем будет до плюс 15. Ожидаются сильные дожди.