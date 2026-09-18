"Незнающий своей истории остается без будущего": как в Беларуси относятся к архивным документам

Фото: Министерство юстиции Беларуси

Работа с аудиовизуальными документами в Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов строится на бережном отношении к подлинникам. Об этом рассказала главный хранитель фондов архива Мария Романова в "Актуальном интервью".

"Безусловно, я воспринимаю документы как единицу хранения, как материальный носитель, как некое художественное произведение. В то же время и у меня, и у большинства членов моего коллектива отношение к документам трепетное. Они нам практически как дети. Они требуют заботы, они требуют внимания. Мы приходим на работу, смотрим, правильно ли соблюдена температура, правильная ли влажность, как документы хранятся, какие нужно оцифровывать, какие технологические процессы нужно проводить. Вся жизнь коллектива вращается вокруг именно аудиовизуальных документов, которые хранятся в нашем фонде", - отметила Мария Романова.

По ее словам, в архиве ведется два списка источников комплектования. "Первый - обязательный. Кстати говоря, Белтелерадиокомпания является обязательным источником комплектования. Второй список - это те организации, которые являются потенциальными источниками комплектования. И, конечно же, не будем забывать о тех людях, которые передают нам свои коллекции в архив. Мы называем их коллекционерами. Это люди искусства, науки, политики, жители Беларуси, которые занимались любительски либо профессионально фотоискусством, либо киносъемкой", - пояснила главный хранитель фондов.

Есть определенные требования к приему документов. "В архиве сформирована экспертно-методическая комиссия - совещательный орган из наиболее компетентных работников архива. Прием документов происходит ежемесячно, и комиссия выносит свое заключение буквально по каждому документу, который планируется к приему. По каким критериям мы работаем? В первую очередь, конечно же, это исторические, художественные критерии", - сказала Мария Романова.

Она подчеркнула, что архивы не только хранят прошлое, но и делают его доступным. "Архивные материалы - это подлинники: будь то бумажные документы, будь то аудиовизуальные. Архивы сохраняют историческую память. Не только хранят ее где-то замкнуто, закрыто, но и предоставляют ее самой широкой аудитории как действительно подлинные свидетельства тех процессов, которые происходили в нашей стране", - отметила она.

По ее мнению, изучение архивов помогает избежать ошибок прошлого. "Всем прекрасно известно, что история часто идет по спирали, по витку и повторяется. Изучение, возможно, ошибок прошлого помогает избежать их в будущем. Незнающий своей истории остается без будущего", - заключила Мария Романова.