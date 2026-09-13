Ни одного ЧП в местах празднования: ГУВД Минска подвело итоги Дня города

Общественный порядок во время празднования Дня города Минска обеспечен, сообщили в ГУВД столицы. Чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения мероприятий не допущено.

Александр Байдун, начальник отдела управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

"В Минске прошел ряд массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города. Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД. Акцент был сделан на обеспечении личной и имущественной безопасности граждан и дорожной безопасности. Чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения праздничных мероприятий не допущено. Оперативная обстановка на протяжении всего времени оставалась контролируемой и спокойной. Задачи по обеспечению правопорядка выполнены. Минская милиция благодарит минчан и гостей города за понимание к принятым мерам безопасности".