Ни паники, ни ажиотажа - на АЗС в Беларуси топлива хватает всем

В последние месяцы российская нефтепереработка столкнулась с беспрецедентным давлением. Только за первую половину 2026 года украинские беспилотники атаковали российские НПЗ более 200 раз. Официальные ограничения на продажу бензина ввели более чем в 40 регионах. Однако на внутреннем рынке Беларуси ситуация остается стабильной. Наши корреспонденты убедились в этом сами.

Пока наши оппоненты создают фейки, нам, белорусским журналистам, приходится их развенчивать.

В связи с ударами украинских БПЛА по российским НПЗ появились слухи, что якобы россияне колоннами выдвинулись в сторону Беларуси для того, чтобы закупаться бензином. И на фоне этого топлива может не хватить белорусам. В связи с этим я и мои коллеги выдвинулись на границу, в приграничные районы, чтобы посмотреть своими глазами, что происходит на АЗС. И так ли страшен черт, как его малюют из-за границы.

Несмотря на тревожные новости о массовых атаках на российские нефтезаводы и топливном дефиците в России, в белорусском приграничье жизнь течет своим чередом. Запасов топлива хватает и местным жителям, и транзитным водителям из России. В Гомельской области нет ни паники, ни ажиотажа, как возможно кому-то хотелось бы.

"У вас все стабильно", - сказал житель Брянской области Владимир Стебунов.

Владимир Попырко, житель Добрушского района:

"Всего хватает. Я россиян не вижу. Проблем на наших автозаправках нет никаких. Я вижу одни белорусские номера".

8 июля цены выросли на копейку за литр - АИ 92 теперь стоит 2,59 рубля, АИ 95 - 2,69. Но даже так они остаются ниже российских, что, конечно, привлекает сюда гостей.

Сергей Цимбалист, житель Брянской области:

"Никакого ажиотажа нет, все нормально и все под контролем. Вчера я ехал из Брянска: все заправки работают, но дают по 20-30 литров. Человек всегда может доехать, и никакого ажиотажа нет. Здесь заправим бак и еще в канистру возьмем. По дороге сюда бензин был на всех заправках. Никакого ажиотажа с бензином нет".

Автомобилист добавил, что в Беларусь ездят заправиться, не потому, что дешевле, а потому, что качество лучше.

Мужчина рассказал, что автовладельцы из России ездят заправляться в Беларусь не ради экономии, а из-за более высокого качества топлива.

Качество - это действительно, белорусский бренд.

"Я нормально оцениваю ситуацию. Просто я бы у себя заправился, но там плохой бензин. У вас хороший бензин, поэтому и приехал. А так никакого ажиотажа я не вижу".

Белорусы, которые возвращаются домой, тоже ничего подозрительного не заметили. Вопросы о ситуации воспринимают как провокацию.

Водитель из Беларуси:

"Я только приехал из России. И никакого ажиотажа я не вижу. Все спокойно, все хорошо".

В Могилевской области ситуация аналогичная. Мои коллеги прибыли в приграничье. Трасса Р43. Климовичский район. АЗС вблизи агрогородка Звенчатка. Для летнего сезона - пустовато. Пара легковых авто, одна фура. Сами жители и водители говорят, что если бы и были очереди на таких заправках, то в первую очередь они образовались бы здесь. Ведь всего 7 км от границы с Россией. Но все спокойно.

"В Беларуси не хватает топлива? - удивляется мужчина. - В Беларуси есть, а в самой Московской области, там в очереди стоят по 30-40 минут, чтобы заправиться. А в Беларуси - нет. Спокойно приезжаю, заправляюсь".

"Я проживаю в городке Звенчатка и очень часто заправляюсь на этой АЗС. Никакого ажиотажа. Люди заправляются и едут по своим делам", - сказала местная жительница.

Ажиотажа нет: Белорусские АЗС работают в стандартном режиме

По словам представителей "Белоруснефти", поставки топлива на АЗС идут бесперебойно. Станции работают в привычном ритме, характерном для периода летних отпусков. На приграничных заправках нет ни ограничений, ни лимитов - топливо находится в свободном доступе и в необходимом количестве.

Владимир Сизов, заместитель председателя концерна "Белнефтехим":

"На сегодняшний день, как и в любое другое время года и в прошлый период, у нас ситуация с обеспечением внутреннего рынка стабильная. Мы полностью обеспечены необходимым количеством нефтепродуктов. Обстановка на автозаправочных станциях спокойная, никаких нетипичных для этого времени года очередей не зафиксировано".

Судя по всему, панику придется отложить, а нашим оппонентам пожелать включить фантазию, так как если бы вдруг что-то пошло не по плану, то в белорусско-российском приграничье люди ощутили бы это незамедлительно. Но все живут в привычном режиме и лишь удивляются выдумкам наших недругов.