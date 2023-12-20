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"Ни один ребенок в Беларуси не останется в стороне" - бал для маленьких принцев и принцесс дали в Гродно

В Гродно в рамках республиканской акции "Наши дети" представители Белорусского союза женщин организовали настоящий бал для маленьких принцесс и принцев. Праздник собрал воспитанников социальных приютов, детских домов семейного типа и интернатов города. Чтобы все блистали, десятки ярких платьев для девочек и костюмов для мальчиков собирали неравнодушные горожане. К нарядным ребятам вместе со сказочными героями заглянул и Дед Мороз.

Сегодня на елке я хочу повеселиться, получить много подарков и подружиться с друзьями.
Дети
Мне нравится Новый год, потому что мы наряжаем елку, приходит Дед Мороз и дарит подарки.
Дети
Праздник для всех деток, которых не нужно забывать. Ни один ребенок в нашей стране не останется в стороне. Мы подарим массу положительных эмоций, подарков и праздничное настроение.
Вита Мишкель, председатель молодежного крыла Гродненской городской организации "Гродненчанка" Белорусского союза женщин

Всего около сотни ребят пригласили на бал для маленьких принцесс и принцев. Его планируют сделать традицией.

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