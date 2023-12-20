"Ни один ребенок в Беларуси не останется в стороне" - бал для маленьких принцев и принцесс дали в Гродно

Праздник для всех деток, которых не нужно забывать. Ни один ребенок в нашей стране не останется в стороне. Мы подарим массу положительных эмоций, подарков и праздничное настроение.

Вита Мишкель, председатель молодежного крыла Гродненской городской организации "Гродненчанка" Белорусского союза женщин