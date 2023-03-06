С первых дней Второй мировой войны нацисты приступили к реализации своих планов по уничтожению населения на восточных территориях, где столетиями была сформирована многонациональная среда и традиционно проживало еврейское население.

С первых дней войны на оккупированных территориях одновременно с концлагерями, тюрьмами, создавались и гетто. Крупнейшими стали в Варшаве, Лодзе, Львове. Но ни одно гетто в Европе не могло сравниться с Минским по своей жестокости и массовому истреблению мирного населения.

Как я жил в гетто? Я не понимаю, вообще, как я выжил. Это надо иметь дикую фантазию, чтобы представить, как я там выжил. Владимир Лазаревич Трахтенберг, узник Минского гетто

Я помню очень многое в гетто. Я не знаю, почему. Считаю, что мне Бог дал поручение рассказать обо всем, что я видела, слышала, что я пережила. Фрида Фульфовна Рейзман, узница Минского гетто

Еврейский район был организован в белорусской столице согласно специальному распоряжению оккупационных властей уже в июле 1941 года.

По словам Владимира Лазаревича Трахтенберга, бывшего узника, на территории Минского гетто были деревянные домики, в которых жили в основном евреи, они занимались ремесленничеством. И когда в гетто заселили 140 тысяч человек, то в каждой комнате жило по 7, по 10, 12 человек. Если посчитать, то на человека получалось полтора квадратных метра.

Понять, как люди могли находиться в гетто в нечеловеческих условиях, как смогли пережить ужас погромов, расстрелов, голод, холод и выжить, действительно сложно. Документы, рассказы бывших узников, материалы Генеральной прокуратуры Республики Беларусь свидетельствуют о том, что это было за гранью человеческого понимания.