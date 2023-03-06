3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Ни одно гетто в Европе не могло сравниться с Минским по своей жестокости и массовому истреблению мирного населения
С первых дней Второй мировой войны нацисты приступили к реализации своих планов по уничтожению населения на восточных территориях, где столетиями была сформирована многонациональная среда и традиционно проживало еврейское население.
С первых дней войны на оккупированных территориях одновременно с концлагерями, тюрьмами, создавались и гетто. Крупнейшими стали в Варшаве, Лодзе, Львове. Но ни одно гетто в Европе не могло сравниться с Минским по своей жестокости и массовому истреблению мирного населения.
Как я жил в гетто? Я не понимаю, вообще, как я выжил. Это надо иметь дикую фантазию, чтобы представить, как я там выжил.
Я помню очень многое в гетто. Я не знаю, почему. Считаю, что мне Бог дал поручение рассказать обо всем, что я видела, слышала, что я пережила.
Еврейский район был организован в белорусской столице согласно специальному распоряжению оккупационных властей уже в июле 1941 года.
По словам Владимира Лазаревича Трахтенберга, бывшего узника, на территории Минского гетто были деревянные домики, в которых жили в основном евреи, они занимались ремесленничеством. И когда в гетто заселили 140 тысяч человек, то в каждой комнате жило по 7, по 10, 12 человек. Если посчитать, то на человека получалось полтора квадратных метра.
Понять, как люди могли находиться в гетто в нечеловеческих условиях, как смогли пережить ужас погромов, расстрелов, голод, холод и выжить, действительно сложно. Документы, рассказы бывших узников, материалы Генеральной прокуратуры Республики Беларусь свидетельствуют о том, что это было за гранью человеческого понимания.
Подробности - в 7-й серии фильма "Геноцид. Без права на жизнь". Посмотреть фильм можно ЗДЕСЬ.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все