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Ни пройти, ни проехать: разбитая дорога в Смиловичах - проблема для местных жителей
Дороги, которые мы выбираем, не всегда могут быть ровными, здесь важно не остаться наедине со своей проблемой. Впрочем, ровность дорог - это актуальный вопрос и в буквальном смысле.
Только за прошлый год выполнили текущий ремонт почти тысячи километров республиканских дорог и более полутора тысяч погонных метров мостов. Кроме того, возвели и реконструировали чуть более 145 километров республиканских дорог.
В их числе подъездная автомобильная дорога от Р-15 Кричев - Орша - Лепель до Р-76 Орша - Шклов - Могилев. Также автодорога Минск - Гродно - граница Польши. И еще один участок - Р-80 Слобода - Паперня.
Что касается капитального ремонта, то в прошлом году полностью заменили дорожное покрытие около 26 километров дорог нашей страны. И еще более трехсот метров мостов.
Правда, есть еще места, где дорожный ремонт - вопрос открытый. Так, на протяжении нескольких лет в поселке Смиловичи Червенского района жители с трудом могут пройти и даже проехать по дорогам. Большие ямы, лужи и грязь превращают путь в полосу препятствий. В ситуации разбиралась Юлия Хмель.
В поселке Смиловичи местные жители жалуются на разбитые дороги
Ни пройти, ни проехать. И только такие звуки подвески, стучащей по дороге, по словам местных жителей, улица Медведева поселка Смиловичи слышит уже почти 30 лет. За это время ни асфальта, ни качественной дороги, а только большие ямы. Автовладельцам приходится нелегко. За сезон машина может оказаться в ремонте несколько раз.
Как говорят местные жители, после дождя единственная обувь - резиновые сапоги. Однако и они спасают далеко не всегда. Иногда, чтобы выбраться из дома, приходится вызывать такси. Но тут, собственно, возникает другая проблема. Далеко не все водители готовы даже за деньги доставить клиента к дому по такому пути. Как говорится, себе дороже.
Жители прошли все инстанции, и по стуку в каждую дверь ответ один
Чтобы эта непроходимая дорога стала комфортной и удобной, жители прошли все инстанции, и по стуку в каждую дверь ответ один. "Денег на финансирование нет, строить ничего не будут, в район денег не выделяют. Ну, вот тут написано: нет финансирования".
В Червенском исполкоме заверяют в обратном: дороги в районе на жестком контроле. И Смиловичи не исключение. К слову, таких неблагополучных улиц в Червенском районе более двухсот.
Что касается асфальтирования, в исполкоме также объясняют: финансы на благоустройство улиц или дорог выделяют по специальной иерархии, то есть в первую очередь туда, где есть социально важные объекты: школы, детские сады и поликлиники. Впрочем, на асфальт жители улицы Медведева пока не особо рассчитывают, но надеются, что местные власти сдержат обещание, и люди смогут проехать по ровной гравийной дороге, сберечь подвеску автомобиля и забыть о резиновых сапогах, причем в ближайшее время!
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