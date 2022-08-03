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Ни за что не променяю просторы полей - Александр Тищенко о работе хлебороба
На страже продовольственной безопасности Беларуси - аграрии. Случайных людей в полях не бывает. Настоящие герои неустанно работают на то, чтобы не потерять ни единого зернышка и убрать урожай в срок. Один из них - Александр Тищенко, механизатор РУП "Белоруснефть-Особино".
Как однофамилец всемирно известного художника рисует свой холст руками хлебороба, узнаем из первых уст.
- С чего начинается рабочий день у тружеников полей?
- Рабочий день начинается с подготовки комбайна к работе. Обдувка, очистка, просмотр всяких узлов, чтобы все было исправно, чтобы все крутилось. Смазка и настройка комбайна для работы в поле на целый день. Встаем в 5-6 утра. И допоздна - до 9, 10, до 11 ночи работаем. Работа очень напряженная, потому что дорога каждая минута, и урожай мы не можем потерять в этом году. Потому что этот год очень тяжелый для республики.
- Насколько важно в вашей работе соблюдение технологии?
- Это очень важный момент, без этого мы не сможем убрать достойно урожай. Не сможем сохранить запасы страны. Если мы не будем соблюдать технологию, все пойдет не так как нужно. Урожай испортим, и страна останется без хлеба.
- Как вы оцениваете вашу технику и насколько важно, чтобы техника не подводила?
- Наша техника белорусская очень хорошая, современная, она не уступает заграничным аналогам. Убирает без потерь, довольно качественно, без крупных поломок в основном. Я считаю, что эта техника достойна работать в наших полях. Белорусская техника очень хорошая. Если она работает исправно, комбайнер с помощником работают, отдыхая.
- Вы когда-нибудь думали о том, чтобы сменить профессию?
- Вы знаете, иногда, когда очень-очень тяжелые периоды были, посещали такие мысли, но ни за что в жизни я, наверное, не променяю просторы полей. Работа в поле - это очень красиво. Весна, особенно лето, осень - я не могу уже без работы в поле. Я привык, мой дед был на комбайне, на тракторе, я на комбайне, поэтому я без поля не могу. Тем более посев, уборка ложатся на наши плечи, поэтому мы не можем отказаться от такой работы. В полях не бывает случайных людей. Здесь нужна закалка, терпение, умение, мастерство, навыки - без этого в поле работать никак.
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