"Ничего не изменится". Эксперт о президентских выборах в Польше

Согласно данным экзитполов, в него вышли два фаворита. Кандидат от правящей партии "Гражданская платформа" мэр Варшавы Рафал Тшасковский предварительно набирает почти 31 % голосов, его оппонент Кароль Навроцкий, представляющий "Право и справедливость", - чуть более 29 %.

"Мы четко должны понимать: кто бы ни победил сегодня, все равно Польша будет придерживаться той же риторики. Она будет поддерживать все то, что касается европейских сверхдержав, к коим и себя причисляет, и будет показывать свою, так скажем, особенность. То есть ничего не изменится", - такое мнение в студии "Первого информационного" озвучила аналитик Юлия Абухович.