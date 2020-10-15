Ничего святого... Когда в ход идут грязные политтехнологии

В ход идут и грязные технологии. Словно по методичке, белорусские майданщики вслед за женщинами, детьми и даже стариками вывели на улицы людей с ограниченными возможностями.

Свое обращение к матерям, опекунам и особенным людям направил наш паралимпиец и общественный деятель Алексей Талай.



В нашей стране сегодня проживают 570 тысяч людей с ограниченными возможностями. Для того чтобы поддержать их, государство ежегодно выделяет средства. Это пособия, льготы, а также 90-процентная скидка на приобретение лекарств, санитарно-курортное лечение, обеспечение техническими средствами реабилитации, бесплатный проезд, льготы на жилищно-коммунальные услуги. За 9 месяцев этого года господдержка людей с ограниченными возможностями составила 2 миллиарда 300 миллионов рублей.



А теперь для сравнения тем, кто "романтизирует" Майдан. Размер пенсии по инвалидности первой группы в Украине в этом году - около 1700 гривен (или 154 рубля).

