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Ничего святого... Когда в ход идут грязные политтехнологии
В ход идут и грязные технологии. Словно по методичке, белорусские майданщики вслед за женщинами, детьми и даже стариками вывели на улицы людей с ограниченными возможностями.
Свое обращение к матерям, опекунам и особенным людям направил наш паралимпиец и общественный деятель Алексей Талай.
В нашей стране сегодня проживают 570 тысяч людей с ограниченными возможностями. Для того чтобы поддержать их, государство ежегодно выделяет средства. Это пособия, льготы, а также 90-процентная скидка на приобретение лекарств, санитарно-курортное лечение, обеспечение техническими средствами реабилитации, бесплатный проезд, льготы на жилищно-коммунальные услуги. За 9 месяцев этого года господдержка людей с ограниченными возможностями составила 2 миллиарда 300 миллионов рублей.
А теперь для сравнения тем, кто "романтизирует" Майдан. Размер пенсии по инвалидности первой группы в Украине в этом году - около 1700 гривен (или 154 рубля).
Это примерно в 2 раза меньше, чем в нашей стране, без учета других льгот и надбавок. С ними в среднем государственная поддержка на инвалида первой группы составляет от 600 до 950 рублей.
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