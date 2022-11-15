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Ничего святого! Предприниматели прикрывались нуждами инвалидов
Каково это - жить с инвалидностью, знают только они и их близкие. Волонтеры, которые рядом и готовы помочь. Но есть, правда, нелицеприятные исключения.
Некая Алена Тихонова обещала обогреть теплом, подарить уют и дать определенные условия инвалидам. Она работала много и в разных специализированных организациях. В 2015-м основала общественное объединение "Солнечный круг". Чтобы создать условия для инвалидов и помочь людям с ограниченными возможностями, с единомышленниками открыла унитарное предприятие "ТехКлинингПроект" (уборка, техническое обслуживание, в том числе крупных и государственных организаций).
Экс-директор УП "ТехКлинингПроект" Александр Хаткевич пояснил, что именно позволяло компании иметь льготную ставку налога, если она учреждена общественным объединением.
"Стандартная ставка (могу ошибаться) около 28 %, а ставка у них была в районе 5 %. То есть разница составляла около 22-23 %. На тот момент, когда я пришел в компанию, месячный фонд заработной платы составлял около 1 млн бел. руб. Соответственно 20 % - это 200 тысяч", - сказал он.
И вроде стелили сладко. С 2015-го по 2021-й экономия составила 14 млн белорусских рублей. По сути, эта льгота - дополнительная прибыль "ТехКлингПроекта". Ее ежемесячно переводили в "Солнечный круг".
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"Звучит идеально! - восклицает Александр Хаткевич. - Пока я работал директором, ежемесячные дивиденды составляли порядка 20 тысяч бел. руб. Эта та сумма, которую мы направляли на счета ОО "Солнечный круг". По информации, которая потом поступала ко мне, основная часть этих денег уходила все-таки на заработную плату самого председателя ОО".
Экс-директор "ТехКлинингПроекта" рассказал, что из помощи инвалидам помнит, как пару раз силами компании помыли окна. Внимание - пяти инвалидам. В "Солнечный круг" с 2015 дивидендов перевели 100 тысяч долларов. Уже сегодня известно, что на инвалидов потратили лишь 5 %.
Людмила Рахимова, у которой вторая группа инвалидности,рассказывает, что даже небольшая материальная поддержка и социальная реабилитация важны. "Проведение всевозможных мероприятий, даже выйти из дому - для них это очень важно", - считает она.
По ее словам, никакого оправдания таким людям нет и не может быть.Потому что, прикрываясь нуждами инвалидов, делали все только для себя.
У нас государство делает все для того, чтобы были какие-то преференции для этих незащищенных людей, как я имею привычку называть - обиженных судьбой. Они и так уже обижены. И появляются такие "добросовестные" товарищи, которые пытаются их еще и обмануть. Это, конечно, недопустимо.
Куда уходили деньги?Во всей этой схеме для инвалидов совсем не было места.
Тихонова совместно со своими подельниками, руководствуясь исключительно низменными побуждениями, попирая все нормы человеческой морали, используя нормы белорусского законодательства, признанные защищать права инвалидов, способствовать социализации, обманным путем минимизировала суммы подлежащих отчислению ФСЗН взносов, чем причинило ущерб в особо крупном размере. По данному факту Комитетом государственной безопасности возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь "Уклонение от уплаты страховых взносов". По подозрению в совершении указанного преступления задержаны пять человек, которые активно сотрудничают со следствием, дают признательные показания, изобличая как самих себя, так и других членов преступной группы.
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