Нидерландские ученые обнаружили антитело к COVID-19

Важное открытие нидерландских ученых: обнаружено первое антитело к коронавирусу! Оно способно заблокировать инфекцию. С высокой степенью вероятности эти антитела станут лекарством. Но вакцина появится не ранее, чем через несколько месяцев, так как ее еще предстоит испытать на людях.