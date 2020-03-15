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Нидерландские ученые обнаружили антитело к COVID-19
Важное открытие нидерландских ученых: обнаружено первое антитело к коронавирусу! Оно способно заблокировать инфекцию. С высокой степенью вероятности эти антитела станут лекарством. Но вакцина появится не ранее, чем через несколько месяцев, так как ее еще предстоит испытать на людях.
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