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Нидерландские ученые обнаружили антитело к COVID-19

Важное открытие нидерландских ученых: обнаружено первое антитело к коронавирусу! Оно способно заблокировать инфекцию. С высокой степенью вероятности эти антитела станут лекарством. Но вакцина появится не ранее, чем через несколько месяцев, так как ее еще предстоит испытать на людях.

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