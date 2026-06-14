Никаких больше вечеринок: почему в Беларуси хотят запретить шумные гулянки в садовых товариществах

Пока одни белорусы выращивают на участках помидоры, другие растят децибелы, превращая свои фазенды в круглосуточные хостелы с караоке и банными комплексами. На правовом форуме вовсю идет общественное обсуждение проекта указа Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Главная новация - вести развлекательный бизнес на своих участках в садовых товариществах больше не получится. Дом все так же можно будет сдавать в аренду, но вот проведение шумных свадеб и юбилеев на бригаду гостей планируют ограничить.

Шутки шутками, но жителям некоторых садовых товариществ уже давно не до веселья, ведь, как известно, соседей не выбирают. Но как тут быть, если танцульки за забором 8 раз в неделю?

Новый законопроект вызвал интерес и в соцсетях.

пост из Threads news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7df229c-d963-4a07-b004-ce6e3fc27ef1/conversions/571b5d1a-cac7-44df-acfd-3e0138824aaa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7df229c-d963-4a07-b004-ce6e3fc27ef1/conversions/571b5d1a-cac7-44df-acfd-3e0138824aaa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7df229c-d963-4a07-b004-ce6e3fc27ef1/conversions/571b5d1a-cac7-44df-acfd-3e0138824aaa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7df229c-d963-4a07-b004-ce6e3fc27ef1/conversions/571b5d1a-cac7-44df-acfd-3e0138824aaa-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Все правильно, задолбали со своими пьянками-гулянками. У меня в деревне один такой умник сдает свой дом, правда, на отшибе, но крики и песни слышны на всю деревню, да и собаки лают до рассвета. Участковый в первый раз якобы предупреждает, а на следующие выходные там уже новые люди, которых он опять "на первый раз" предупреждает. Хозяин дома сам где-то в РФ живет, по интернету находит желающих и сдает. Ни к кому не докопаться", - рассказал пользователь Сети.

Обычно поиск дачи начинается с мечты о тишине, но если набрать в поиске: "снять дом с баней и караоке", то картина меняется: "уютный дом в садовом товариществе - баня, мангальная зона, караоке-система и бассейн. Вместимость - до 10 гостей“. И это не хутор в лесу, а обычные 6 соток, где за забором - другой, такой же дом, а за следующим - еще.

Корреспонденты "Первого информационного" нашли несколько таких предложений и отправились на одну из локаций, но не к хозяину в гости, а к его соседям.

"Сложно здесь, много проблем. Это кризис, я так понимаю, очень разные интересы у разных людей: есть люди, которые хотят здесь жить, есть люди, которые хотят здесь отдыхать, а есть люди, которые хотят здесь заниматься огородом", - поделился местный житель.

местный житель news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e979ce7-6cf9-42bc-9b4f-8d8bcbf2960e/conversions/278ca57a-85e4-41c4-b388-a61f91087a7f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e979ce7-6cf9-42bc-9b4f-8d8bcbf2960e/conversions/278ca57a-85e4-41c4-b388-a61f91087a7f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e979ce7-6cf9-42bc-9b4f-8d8bcbf2960e/conversions/278ca57a-85e4-41c4-b388-a61f91087a7f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e979ce7-6cf9-42bc-9b4f-8d8bcbf2960e/conversions/278ca57a-85e4-41c4-b388-a61f91087a7f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Корреспонденты обошли почти все СТ. Большинство жителей подтвердили: шум есть, и он мешает. Кто живет подальше, скажет: "бывает, но терпимо". Некоторые и вовсе отказались говорить.

Атмосфера в СТ накалена, попытки договариваться тщетны. Арендодатели разводят руками: "Бизнес, ничего личного". А арендаторам тем более все равно, те приехали попить "беленькую" и "позажигать".

"И так получается, такая, как бы, не очень здоровая ситуация: в случае возникновения пожара (а тут бывают пожары частенько в этом товариществе и соседнем), могут быть проблемы с пожаротушением. А если еще сдавать в аренду и устраивать каких-то посторонних людей, они, естественно, будут не так бережно относиться к этому имуществу. Поэтому, конечно, это надо все на законодательном уровне отменять", - заявил житель СТ.

житель СТ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27948154-ea30-48de-b3ad-bd6cc9284331/conversions/42cfc4be-5431-4424-93eb-f7f277c39028-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27948154-ea30-48de-b3ad-bd6cc9284331/conversions/42cfc4be-5431-4424-93eb-f7f277c39028-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27948154-ea30-48de-b3ad-bd6cc9284331/conversions/42cfc4be-5431-4424-93eb-f7f277c39028-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27948154-ea30-48de-b3ad-bd6cc9284331/conversions/42cfc4be-5431-4424-93eb-f7f277c39028-xl-___webp_1920.webp 1920w

Так что же будет дальше, в случае принятия закона? Риелторское сообщество считает, что данный сегмент рынка разделится на 2 лагеря.

"Садовое товарищество предназначено для садовой и дачной деятельности. Конечно же, такое соседство с арендным бизнесом, с гулянками, пьянками для обычных граждан, дачников не очень привлекательно. И их объекты недвижимости будут проигрывать в цене. Соответственно, здесь может быть два варианта развития событий: они либо будут продавать свои объекты недвижимости с достаточно большой скидкой, либо будут работать все-таки "в серую", - отметила риелтор Анна Жук.

Анна Жук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49d729c5-4a47-446c-9c1c-c4e2eb9eaccf/conversions/b3ff8b61-0d7b-4239-a48c-7cd69198ea9a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49d729c5-4a47-446c-9c1c-c4e2eb9eaccf/conversions/b3ff8b61-0d7b-4239-a48c-7cd69198ea9a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49d729c5-4a47-446c-9c1c-c4e2eb9eaccf/conversions/b3ff8b61-0d7b-4239-a48c-7cd69198ea9a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49d729c5-4a47-446c-9c1c-c4e2eb9eaccf/conversions/b3ff8b61-0d7b-4239-a48c-7cd69198ea9a-xl-___webp_1920.webp 1920w

На то, что некоторые загородные фазенды превратились в полноценные ивент-площадки, белорусы жаловались уже давно. Минэкономики четко расставляет акценты: СТ - это не гостиничный бизнес.

С принятием закона появятся рычаги воздействия на шумных соседей. Если раньше председатель СТ разводил руками, то в дальнейшем можно будет ссылаться на документ.

Ирина Скачкова, консультант юридического управления Министерства экономики Беларуси:

"Одно дело, когда это осуществляется в агрогородках, населенных пунктах. Есть у нас специальный указ, который регулирует возможность предоставления таких услуг в сфере агроэкотуризма. Садовые участки, домики, конечно же, для этого совсем не предназначены".

Ирина Скачкова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83aa05cf-a7ee-494f-81f0-21727528ac8c/conversions/3d6a424a-85f3-44be-9802-bd2dd8cb6626-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83aa05cf-a7ee-494f-81f0-21727528ac8c/conversions/3d6a424a-85f3-44be-9802-bd2dd8cb6626-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83aa05cf-a7ee-494f-81f0-21727528ac8c/conversions/3d6a424a-85f3-44be-9802-bd2dd8cb6626-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83aa05cf-a7ee-494f-81f0-21727528ac8c/conversions/3d6a424a-85f3-44be-9802-bd2dd8cb6626-xl-___webp_1920.webp 1920w

Так что же получается? С одной стороны, право на отдых, с другой - право на тишину. Проект указа не запрещает шашлыки с друзьями, он запрещает делать из 9 соток филиал корпоратива.