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Никаких антибелорусских материалов в российском медиапространстве не должно быть по определению - Коротченко

Никаких антибелорусских материалов в российском медиапространстве не должно быть по определению - Коротченко

Никаких антибелорусских материалов в российском медиапространстве не должно быть по определению. Об этом заявил главный редактор журнала "Национальная оборона", российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко 28 марта в Москве на международной научно-практической конференции "Союзное государство в условиях многополярного мира", сообщает БЕЛТА.

"Безусловно, мы сталкивались ранее, в предшествующий период, когда российское медиапространство определенные силы пытались использовать для антибелорусских, скажем так, операций. Я в данном случае могу поддержать белорусских коллег: мы должны подходить здесь с единых подходов. В Беларуси невозможны никакие антироссийские публикации и антироссийские материалы в медиа. Точно так же нам надо, чтобы в российском медиапространстве никаких антибелорусских материалов, кем бы они и как бы они ни обосновывались, не было по определению. Потому что за этим стоят наши западные противники и та часть белорусской оппозиции, которая сегодня фактически встала на путь государственного террора в отношении белорусского народа и Республики Беларусь", - обратил внимание Игорь Коротченко.

Он также подчеркнул, что белорусско-российский пример гармонизации антитеррористического законодательства должен быть максимально использован на постсоветском пространстве, особенно в рамках ОДКБ. "Потому что зачастую разница в подходах, разница в классификации тех или иных проявлений террористического характера мешает нам находить общие точки соприкосновения. Сегодня терроризм - это угроза номер один", - констатировал эксперт.

Конференция организована Парламентским собранием Союза Беларуси и России. Она приурочена к отмечаемому 2 апреля Дню единения народов Беларуси и России.

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