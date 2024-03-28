Никаких антибелорусских материалов в российском медиапространстве не должно быть по определению - Коротченко

"Безусловно, мы сталкивались ранее, в предшествующий период, когда российское медиапространство определенные силы пытались использовать для антибелорусских, скажем так, операций. Я в данном случае могу поддержать белорусских коллег: мы должны подходить здесь с единых подходов. В Беларуси невозможны никакие антироссийские публикации и антироссийские материалы в медиа. Точно так же нам надо, чтобы в российском медиапространстве никаких антибелорусских материалов, кем бы они и как бы они ни обосновывались, не было по определению. Потому что за этим стоят наши западные противники и та часть белорусской оппозиции, которая сегодня фактически встала на путь государственного террора в отношении белорусского народа и Республики Беларусь", - обратил внимание Игорь Коротченко.