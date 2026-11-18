Может ли ОДКБ стать центром силы и гарантом евразийской безопасности и видит ли НАТО в организации угрозу, рассказал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью".

Собеседник согласился, что Североатлантический альянс видит в ОДКБ определенную угрозу, но не военного характера. Одна из стран-членов НАТО - Турция, которая граничит со страной-членом ОДКБ. Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия также расположены у границ ОДКБ. В большей степени, считает гость интервью, НАТО расценивает организацию как политическую угрозу, так как в рамках ОДКБ есть договороспособность и доверие между странами.

Никита Беленченко

"Никто из стран-членов ОДКБ не собирается отказываться от сотрудничества в угоду НАТО либо двустороннему сотрудничеству с государствами НАТО", - уверен директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ.

Большинство экспертов Евразии сходятся во мнении, что ОДКБ станет центром силы и гарантом евразийской безопасности.

Организация является единственной структурой субрегионального характера, которая занимается комплексом по противодействию традиционным угрозам военно-политического характера.

Никита Беленченко заметил: сейчас самое главное, чтобы ОДКБ не превратилась в милитаризованную структуру, которая исключительно наращивает вооружение и военную технику и реагирует на внешние угрозы за счет повышения военного потенциала страны.

Кроме этого, организация на протяжении 20 лет развивает парламентское измерение. К слову, к нетрадиционным угрозам добавляются новые, а именно в сфере избирательного права и санкционной политики. "ОДКБ - единственная организация, которая объединяет страны-члены", - подытожил Никита Беленченко.

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