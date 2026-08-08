Никита Беленченко объяснил, что на самом деле вызвало кризис в Сеуте

Миграционный кризис в Сеуте, скорее всего, был вызван заявлениями, прозвучавшими от правительства Испании, о готовности легализовать огромное количество человек на территории своего государства.

По какой причине делаются такие вопиющие заявления, обсудили с директором Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никитой Беленченко в "Актуальном интервью".

"Такое решение взвешивают, но надо понимать и ментальность. Мигранты - граждане, не находящиеся за чертой бедности, но в более тяжелом положении по сравнению со странами Европейского союза. Их привлекает ЕС, и они ищут разные способы для переезда туда", - пояснил собеседник.

Никита Беленченко

Чтобы попасть на территорию Евросоюза, есть два способа, отметил эксперт. Первый - полулегальный. При таком платятся огромные деньги для получения гражданства либо вида на жительство в ЕС. Второй - нелегальный, когда за минимальную сумму можно попасть в Сеуту, Мелилью (испанский город, расположенный на средиземноморском побережье Африки. - Прим. news.by) или другие страны, где человеку приходится полностью себя обеспечивать и легализовываться внутри союза.

Безусловно, любой миграционный кризис не возникает просто так. Как правило, это волнообразное движение, которое подвержено внешнему фактору, давлению, развитию внутренней ситуации, заявлениям. Как раз именно последние и привели к миграционному взрыву в испанском эксклаве.

Сеута и Мелилья - два испанских наследия колониальной эпохи страны, которые продолжают оставаться спорными.

"Даже если Сеута и Мелилья отделятся от Испании как эксклавы, то в любом случае миграционный кризис приблизится к границам ЕС, но уже на совершенно другом уровне. Евросоюз не избавится от миграционных потоков, идущих туда и сейчас", - уверен директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ.

Ежегодный прирост приблизительно в 2 млн человек является довольно серьезным бременем для ЕС на уровне разделения, поэтому отделение Сеуты и Мелильи либо переход их в другую юрисдикцию, спровоцирует разные настроения внутри Европейского союза в результате отделения от тех государств, которые находятся в юрисдикции. "Например, та же испанская Каталония, французский Эльзас. Они тоже готовы ратовать за свою независимость", - отметил Никита Беленченко.

Главное фото: sputnik.by