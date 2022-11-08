Чем отличаются молодежные парламенты России и Беларуси

По его словам, в российский молодежный парламент могут входить трудящаяся молодежь и учащиеся, это может быть смесь. А у нас в Беларуси только трудящаяся молодежь по большей части представлена. Из 138 человек 133 трудящиеся.А у них где-то есть двухпалатная система, где-то школьники есть", - обратил внимание председатель Молодежного парламента Беларуси.