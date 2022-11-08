Никита Рачиловский рассказал о сотрудничестве молодежных парламентов Беларуси и России

На встречи приезжают коллеги из России,и есть возможность сравнить, чем отличается молодежныепарламенты двух стран. "Какая у них там иерархия, состав, полномочия, возможности, на каком уровне взаимодействую с местной властью, с молодежью врайоне, вгороде, в стране", - сказал он.

Говоря о традиционном Форуме регионов, Никита Рачиловский отметил, что там всегда есть отдельная секция, посвященная молодым парламентариям Беларуси и России: "Представители этих структур встречаются, обсуждают, что было сделано, что предстоит еще сделать с учетом вызовов и, конечно же, приходят к какому-то общему пониманию, взаимности, солидарности по поводу того, что происходит в мире, как предстоит объединиться Беларуси и России, молодежи двух стран для того, чтобы грамотно и четко реагировать на те вызовы, которые есть в нашем быстро меняющемся мире".