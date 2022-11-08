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Никита Рачиловский рассказал о сотрудничестве молодежных парламентов Беларуси и России
Встречи - самые интересные проекты молодежных парламентов Беларуси и России. Таким мнением поделился председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский в проекте "Успеть до полуночи" на "Беларусь 1".
На встречи приезжают коллеги из России,и есть возможность сравнить, чем отличается молодежныепарламенты двух стран. "Какая у них там иерархия, состав, полномочия, возможности, на каком уровне взаимодействую с местной властью, с молодежью врайоне, вгороде, в стране", - сказал он.
Говоря о традиционном Форуме регионов, Никита Рачиловский отметил, что там всегда есть отдельная секция, посвященная молодым парламентариям Беларуси и России: "Представители этих структур встречаются, обсуждают, что было сделано, что предстоит еще сделать с учетом вызовов и, конечно же, приходят к какому-то общему пониманию, взаимности, солидарности по поводу того, что происходит в мире, как предстоит объединиться Беларуси и России, молодежи двух стран для того, чтобы грамотно и четко реагировать на те вызовы, которые есть в нашем быстро меняющемся мире".
Полный выпуск проекта "Успеть до полуночи" смотрите здесь.
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