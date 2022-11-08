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Никита Рачиловский: В Молодежном парламенте только надежные люди, на которых можно положиться
В Молодежном парламенте при Национальном собрании Республики Беларусь только надежные люди, на которых можно положиться. Об этом заявил его председатель Никита Рачиловский в проекте "Успеть до полуночи" на "Беларусь 1".
По его словам, события 2020 года в Беларуси дали большой толчок для консолидации всего общества, в том числе и молодежи. "Молодежь могла себя показать. Мы действительно узнали тех, кто любит свою страну, не стесняется госфлага и кто хочет вносить свой вклад для развития общества, - сказал он. - Были такие люди, которые боялись в руки взять флаг, потому что друзья увидят в соцсетях и начнут осуждать".
Молодежныйпарламентформирукт позицию молодежи. "Есть разные точки зрения, но у нас есть четко выверенная позиция. Это люди проверенные, на которых можно положиться. Нас нельзя раскачать. Мы можем прийти на диалоговую площадку, ответить на вопросы", - заявил Никита Рачиловский.
Он также отметил, что второй созыв Молодежного парламента сформировался из талантливых представителей всех уголков страны. Это люди, которые работают на благо страны и имеют большой голос.
Полный выпуск проекта "Успеть до полуночи" смотрите здесь.
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