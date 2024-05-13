Никитина о Майдане: Информационную войну я увидела сразу

В 2014-2015 годах Елена Никитина возглавляла Министерство информации ДНР, сегодня она советник главы ДНР, автор книги "Вопреки". Что и как происходило в ее жизни и почему она стала активисткой Антимайдана, Елена Никитина рассказала в "Актуальном интервью".

Изменить жизнь заставил Майдан, пояснила Елена Никитина. До этого у нее была совершенно мирная профессия, женщина занималась предпринимательством, разработкой сайтов, занималась рекламой, издательством. "Я была беспартийной, нигде никогда не участвовала", - сказала Елена Никитина.

По ее словам, когда она увидела события, происходившие в Киеве, и то, как это преподносится, то поняла: идет захват власти. СМИ, все журналисты в Донбассе описывали события с точки зрения Майдана. Елена Никитина решила, что надо что-то делать, и начала выпускать газету со своим видением ситуации. "Называлась она "Истина". И я там писала о том, как я понимаю события, происходившие в Киеве", - рассказала советник главы ДНР.

Елена Никитина отметила: "Информационную войну я увидела сразу. Например, те, кто с "коктейлем Молотова", кто нападал на "Беркут", кто агрессивно поджигал здания, они назывались активистами, сторонниками этих всех процессов. То есть их героизировали. Даже те, кто погиб, стали работать на эту "революцию достоинства", как ее назвали. Они стали "Небесной сотней". А кто им противостоял - то Антимайдан, это "титушки", сепаратисты, террористы. То есть сразу все СМИ начали описывать, кто белый, кто черный с их точки зрения, кто друг, кто враг".

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Елена поняла, что действуют определенные технологии, и решила, что этому надо противостоять. Она сама была свидетелем того, как многие журналисты и СМИ получали гранты США."Они действовали очень тонко. Открыто против властиили против России не выступали. Нет, не было такого. Гранты выделялись насоздание критических материалов, отстаивание свободы слова, медиаадвокатуру, на защиту журналистов,выступавших против власти. То есть это была тонкая работа, но она велась долго. И фактически все СМИ были подсажены на эту иглу", - заметила советник главы ДНР.

Когда произошел Майдан, журналисты начали писать как под копирку по тем методичкам, которые получали, потому что тогда деньги решали все, уверена Никитина. "И когда у нас начались все эти события, наша "Русская весна" не в марте началась,а в феврале. Когда произошел госпереворот, мы все поняли. На следующий день Верховной радой был принят закон, который притеснял русский язык и русскоязычное население. Когда отслеживаешь ежедневно события, ты понимаешь, к чему это приведет. Я и мои единомышленники понимали, что все это идет в Донбасс, - рассказала Елена Никитина. - Мы создали сайт "Информбюро" и описывали события, но уже с нашей точки зрения: как начиналось все, как проходила "Крымская весна", когда выходили с лозунгами "Крым, Донбасс, Россия", "Донбасс с Россией или "Нет НАТО", потому что Украину тогда отдирали от России и подталкивали в Евросоюз и НАТО. Тогда мы это понимали. Я понимала, что это столкновение мировоззрений, что какие-то тектонические изменения начались с моей земли, с Донбасса".