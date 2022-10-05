Никогда не делайте это с сахаром

Сахар - это продукт, который есть в каждом доме.Но вряд ли кто-нибудь задумывался, что с ним связано много примет, которые говорят о будущих неприятностях.

Опасные приметы с сахаром, которые несут беду



⇒Никогда не отдавайте сахар из дома соседям, родственникам, близким. Вместе с сахаром вы отдаете всю свою удачу.



⇒Если вы взяли сахар взаймы, вас ждет печаль. В вашем доме могут начаться ссоры и неприятности.



⇒Приносить в дом сахар можно только хозяевам, нельзя просить кого-то его купить.



⇒ Сахар - это мощный энергетический оберег, который нужно держать подальше от посторонних глаз, чтобы случайным взглядом ваших гостей в доме не появились проблемы.

Если вы рассыпали сахар, не переживайте - это сулит прибыль и денежное вознаграждение. И не спешите его убирать, а лучше загадайте желание.