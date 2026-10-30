Николай Бурляев: Нужно возрождать белорусскую режиссуру

Председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, народный артист России Николай Бурляев является большим другом кинофестиваля "Лістапад". Но в 2026 году у него здесь особенная миссия.

Народный артист РФ привез в Минск свою картину "Фрагменты Божьего искусства", которая приурочена к его 80-летию. Николай Бурляев обозначил жанр как исповедальный фильм.

"Первый кинофестиваль, который попросил фильм, был "Лістапад". Следом за ним начнется целая череда кинофестивалей. Но я рад этому, потому что "Лістапад" - это мое детище, рождению которого я помогал 32 года назад, отдавая все свои контакты по миру, все фильмы, которые уже наработал "Золотой Витязь", - отметил Николай Бурляев.

"Я сейчас шел по красной дорожке и видел, сколько красивых, молодых лиц, как они ожидают встречи с искусством, которое почти не дает сегодня кинематограф. Нужно возрождать белорусскую режиссуру", - подчеркнул Председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Напомним, трансляцию ХХХII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" можно увидеть 30 октября на телеканале "Беларусь 3" в 21:05.