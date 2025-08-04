Николай Мисиюк из Бреста стал лучшим юным географом мира

Николай Мисиюкиз Бреста стал лучшим юным географом мира, завоевав первую абсолютную золотую медаль за всю историю участия Беларуси во всемирной олимпиаде. Состязание проходило в Бангкоке и собрало учеников из почти 50 стран.

Эта победа - прямое доказательство, что система образования Беларуси занимает почетное место на планете.

Любознательный, трудолюбивый, крайне целеустремленный - так говорят о Николае Мисиюке в гимназии № 2 Бреста. Все страны мира он выучил еще в детском саду, чуть позже стал рисовать карты, в том числе воображаемых городов. А сейчас без запинки рассказывает об особенностях каждого государства. Школьная программа давалась Николаю легко. Отличный результат по всем предметам, средний бал - 10.

"Я очень горжусь своим учеником, рада его победе, эмоции переполняют меня. Секрет успеха - сочетание ежедневного кропотливого труда, его целеустремленности, силы воли, а также поддержки учителей и его родителей. Началось наше знакомство в рамках учебного предмета "Человек и мир", который изучается в 5-м классе", - поделилась учитель географии гимназии № 2 г. Бреста Юлия Богдасарова.

Николай Мисиюк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6fda166-8e02-47bd-83df-f40153a51bb6/conversions/8cdeb830-1ddd-4e5b-95de-c659aa226474-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6fda166-8e02-47bd-83df-f40153a51bb6/conversions/8cdeb830-1ddd-4e5b-95de-c659aa226474-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6fda166-8e02-47bd-83df-f40153a51bb6/conversions/8cdeb830-1ddd-4e5b-95de-c659aa226474-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6fda166-8e02-47bd-83df-f40153a51bb6/conversions/8cdeb830-1ddd-4e5b-95de-c659aa226474-xl-___webp_1920.webp 1920w

Николай Мисиюк является абсолютным победителем Европейской географической олимпиады в 2024 году и лучшим юным географом мира в 2025-м. Золотая медаль Николая стала четвертой в истории участия Беларуси в международной олимпиаде.

Юноша показал самый высокий результат среди 180 интеллектуалов из 47 стран. Участники проходили мультимедийный тест, выполняли задания из теоретического блока и решали географические кейсы на английском языке.

Николай Мисиюк, победитель Международной географической олимпиады - 2025:

"Это такая огромная ответственность, очень важно не подвести других людей, которые за всем этим стоят, не только себя. Я понимал, что мог не добрать баллы, потому что конкуренция достаточно серьезная - борьба идет за сотые баллов. Но когда меня назвали абсолютным победителем, это было что-то невероятное. О таком результате я не мог даже мечтать".

Представляли Республику Беларусь на XXI Международной географической олимпиаде три умника и умница из Бреста, Могилева, Минска. Готовили их специалисты БГУ.

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"На 90 % результат зависит от самоподготовки. Конечно, поддержка родителей, работа учителей и университетских педагогов также важны. Мы привлекаем специалистов из узких сфер. Наши олимпиады являются единственными в мире, где задания не переводятся на русский язык. Надо владеть не просто разговорным английским, а знать терминологию на этом языке", - рассказала о тонкостях подготовки олимпиадников декан факультета географии и геоинформатики БГУ Елена Кольмакова.

"Больше всего в географии мне нравится то, какая это многогранная наука. Она включает в себя не только страны, континенты, флаги, но и какие-то природные компоненты - извержение вулканов, землетрясение, растительность, животный мир, но также какие-то социальные процессы по типу миграции, глобализации", - признался Николай Мисиюк.

Факт Изучать планету более детально Николай продолжит в БГУ. Студентом по специальности "геоинформационные системы" он стал без экзаменов.

Юный географ считает, что в достижении высоких результатов важно не только трудиться, но и находить время для отдыха: "Это не только трудиться, трудиться, трудиться. Это и про умение сдерживать себя в какие-то моменты. Бывают взлеты и падения, но никакие трудности не должны сбивать с пути. Еще нужно уделять время на отдых, чтобы отвлечься от всего, потому что жизнь не должна крутиться только вокруг одной олимпиады".

Ежегодно в учреждениях образования Брестской области улучшают материально-техническую базу: от закупки современного оборудования и косметических ремонтов до масштабной стройки. В нынешнем сезоне на эти цели выделено свыше 140 млн рублей. Все для того, чтобы ученики могли и дальше показывать высокие результаты.

"Высокий профессионализм педагогов всегда подтверждается победами наших детей. За последние 10 лет более 700 учащихся и студентов Брестской области стали лауреатами специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренной и талантливой молодежи. Также очень важно отметить, что только за последние 2 года в копилке достижений учащихся Брестской области 15 наград международного уровня. И что самое интересное - 9 из них по географии", - отметила начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская.