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Николай Азаров рассказал, чем была Каховская ГЭС для Украины и каковы последствия страшного затопления

По оценкам Всемирного банка, разрушение Каховской ГЭС имеет множество очень серьезных последствий для предоставления основных услуг, а также для окружающей среды в целом. Подрыв спровоцировал масштабные затопления территорий, эвакуацию местных жителей, проблемы с водо- и энергоснабжением. Большой риск вспышек смертельно опасных болезней.

О виновниках диверсии и масштабах катастрофы в эксклюзивном интервью нашем каналу рассказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

Каховская ГЭС - это завершающаяся каскад электростанций, построенных в советское время на Днепре. И этот каскад решал много задач для народного хозяйства. То есть это был единый комплекс, это не только энергетика, это еще и гидротехнические различные сооружения, это обеспечение водой всего региона, который примыкает к Днепру, это обеспечение судоходства. На берегу Днепра положены крупнейшие города и крупнейшие предприятия Украины. И сейчас в результате таких варварских действий, по-другому трудно называть киевский режим, который с сентября каждый день настойчиво бомбардировал плотину, машинные залы, зал перепуска воды и, в конце концов, последние их бомбардировки привели к тому, что сначала разрушились так называемые створки, организованно выпускавшие воду, а затем началось разрушение машинного зала и самого тела плотины.
Николай Азаров, премьер-министр Украины (2010-2014 гг.)

По словам экс-премьер-министра Украины, сейчас надводные источники - различные колодцы, водозаборы затоплены водой, которая смешалась с грязью, затоплены кладбища.

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