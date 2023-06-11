Каховская ГЭС - это завершающаяся каскад электростанций, построенных в советское время на Днепре. И этот каскад решал много задач для народного хозяйства. То есть это был единый комплекс, это не только энергетика, это еще и гидротехнические различные сооружения, это обеспечение водой всего региона, который примыкает к Днепру, это обеспечение судоходства. На берегу Днепра положены крупнейшие города и крупнейшие предприятия Украины. И сейчас в результате таких варварских действий, по-другому трудно называть киевский режим, который с сентября каждый день настойчиво бомбардировал плотину, машинные залы, зал перепуска воды и, в конце концов, последние их бомбардировки привели к тому, что сначала разрушились так называемые створки, организованно выпускавшие воду, а затем началось разрушение машинного зала и самого тела плотины.

Николай Азаров, премьер-министр Украины (2010-2014 гг.)