Николай Бобер о том, как работает земельная амнистия
Одна из самых заметных новацийКодекса о земле - это так называемая амнистия, когда можно узаконить "самоволки". Как это работает, рассказал зампредседателя Государственного комитета по имуществу Беларуси Николай Бобер.
По словам чиновника, была проведена работа по инвентаризации земель и в настоящее время выявлены все факты - порядка 275 тыс. "По разным регионам направлены уведомления гражданам, в которых именно указано на возможность до 1 сентября 2025 года реализовать свою право, - сказал он. - Таким образом, у граждан сейчас есть реальная возможность этим воспользоваться и решить этот вопрос".
К нам поступают отзывы. Граждане давно ждали такой возможности, тем более что бывали случаи, когда это буквально несколько квадратных метров или там 10 м². Практически из-за этого только гражданин не мог решить свой вопрос. В настоящее время это право дано местным органам исполнительной власти. Фактически в границах населенных пунктов все решения принимаются на уровне исполкома.