Николай Бобер о том, как работает земельная амнистия

К нам поступают отзывы. Граждане давно ждали такой возможности, тем более что бывали случаи, когда это буквально несколько квадратных метров или там 10 м². Практически из-за этого только гражданин не мог решить свой вопрос. В настоящее время это право дано местным органам исполнительной власти. Фактически в границах населенных пунктов все решения принимаются на уровне исполкома.

Николай Бобер, зампредседателя Государственного комитета по имуществу Беларуси