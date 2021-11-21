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Николай Бурляев посещает церковные святыни Минска

"Лістапад" начался. Накануне был разбит фарфор о штатив - значит, XXVII кинофорум точно состоится! Злые языки пророчили: программу не склеят, новая госдирекция не соберется. Ошиблись! В афише сотня фильмов из 45 стран. Киноэстеты уже стали активно шуршать квитками.

Не пустовала на церемонии открытия кинофестиваля и красная дорожка. Одним из ожидаемых гостей с пометкой VIP стал народный артист России Николай Бурляев. Зрители помнят его главные роли в "Военно-полевом романе", "Андрее Рублеве" и "Ивановом детстве".

22 ноября артист представит документальный фильм. А между делом он посещает церковные святыни Минска. Съемочная группа АТН застала Бурляева в храме-памятнике Всех святых. Может ли кино спасти мир? И изменились ли идеалы духовности? Об этом в интервью мастера (видео).

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