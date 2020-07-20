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Николай Чергинец: Независимость - это демократия, а демократия - это уважение к закону

Председатель Союза писателей Беларуси, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Николай Чергинец:

"Независимость - это демократия, а демократия - это уважение к закону. И почему-то некоторые наши "коллеги" забывают об этом, настраивая молодых людей противиться закону".

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