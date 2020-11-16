Николай Гременок о профилактике COVID-19: Водные частички с вирусом задерживаются на маске

Медики призывают соблюдать респираторный этикет и все меры по сдерживанию вирусной инфекции. Оптимальное расстояние в общественных местах - полтора метра, частое мытье рук, обработка санитайзерами, проветривание и влажная уборка. Особое внимание масочному режиму. Вопреки скептикам это один из самых действенных методов.