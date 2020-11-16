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Николай Гременок о профилактике COVID-19: Водные частички с вирусом задерживаются на маске

Медики призывают соблюдать респираторный этикет и все меры по сдерживанию вирусной инфекции. Оптимальное расстояние в общественных местах - полтора метра, частое мытье рук, обработка санитайзерами, проветривание и влажная уборка. Особое внимание масочному режиму. Вопреки скептикам это один из самых действенных методов.

Соблюдение масочного режима - это в первую очередь забота о ближних. В особой зоне риска заболевания беременные женщины, пожилые, люди после перенесенных оперативных вмешательств, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и сахарным диабетом.

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