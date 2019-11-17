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Николай Козеко каждый раз подходит к выбору кандидатов в Палату представителей взвешенно и внимательно

В такой день голосуют и те, кто флаг Беларуси не единожды поднимал на вершину спортивного олимпа. Главный тренер национальной команды по фристайлу Николай Козеко, воспитавший не одну плеяду олимпийских чемпионов, взвешенно и внимательно каждый раз подходит к выбору кандидатов в Палату представителей Национального собрания.

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