Николай Рогащук: Украинцы заполнят миграционные документы и будут в Беларуси сколько потребуется

Беларусь будет оказывать всяческую помощь гражданам Украины. Прибывшие украинцы будут находиться в нашей стране столько, сколько потребуется. Напомним, 2 марта три семьи с маленькими детьми из Черниговской области обратились за помощью к белорусским пограничникам. По словам родителей, на родине невозможно купить продукты и получить медпомощь. Через границу пропустили всю группу. Одна семья отправилась к родственникам, остальных разместили в санатории в Гомельском районе.



Николай Рогащук, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области:

У них возьмут экспресс-тест на COVID, их осмотрят врачи, они заполнят миграционные документы и будут здесь находиться столько, сколько потребуется. Не зря Президент Республики Беларусь говорил, что мы помогаем раненным российским военным, и мы будем помогать всем, кому это будет нужно. 2 марта в белорусский пункт упрощенного пропуска "Поддобрянка" пришла беременная женщина в сопровождении родственников. Жительница украинского приграничья на позднем сроке беременности нуждалась в медицинской помощи. По информации главного управления здравоохранения, в настоящее время будущая мама находится в отделении одного из родильных домов областного центра. Ей проведены все предусмотренные протоколами обследования, в том числе ПЦР-тест на COVID. Состояние пациентки тревоги у врачей не вызывает. Молодая гражданка Украины своего первенца доверила принять белорусским медикам.



Общественные организации и местные власти обеспечили людей питанием и вещами первой необходимости.

